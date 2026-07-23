Teatro Vera: Jorgelina Aruzzi llega a Corrientes con la obra "El ser querido"

La actriz, dramaturga y comediante Jorgelina Aruzzi se presentará en el Teatro Oficial Juan de Vera el próximo miércoles 23 de septiembre con la obra “El ser querido”.

Se trata de una conmovedora comedia dramática escrita, dirigida y protagonizada por la propia artista, con codirección de Dalia Elnecavé.

El espectáculo, que viene de cosechar un gran éxito de crítica y público en el Teatro Astros de Buenos Aires, aborda los vínculos, la resiliencia y el humor como herramienta de resistencia.

Un viaje emocional entre el humor, la espera y la música

La propuesta escénica de Aruzzi combina momentos de profunda sensibilidad con pasajes cósmicos e intensos, intercalando canciones en vivo.

Los ejes de la trama teatral destacan:

El argumento: se sitúa en la sala de espera de un hospital, donde la protagonista acompaña a su marido internado en terapia intensiva mientras reza por un milagro e intenta aprender a tocar la guitarra.

Reflexión sobre los vínculos: el personaje inicia un viaje interior que repasa la pérdida, la fortaleza y el rol de la mujer en el ecosistema del rock.Venta de entradas, horarios de boletería y promociones

Los tickets ya se pueden adquirir de forma presencial o por plataforma digital.

Para asistir a la función del 23 de septiembre, la producción habilitó diversos canales de venta y beneficios financieros. Está habilitada la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera (San Juan 637), de lunes a sábados en el horario de 9 a 13 y de 17 a 21 .

Además, se pueden adquirir a a través del sitio web oficial weepas.ar.

Los clientes del BanCo pueden comprar sus tickets en 3 cuotas sin interés y con un 20% de descuento.