Corrientes será sede de la primera edición de la Convención Geek Fest

La ciudad de Corrientes albergará por primera vez la Convención Geek – Geek Fest, una propuesta integral de la cultura pop que reunirá a fanáticos del anime, los cómics, los videojuegos, el cosplay y el fenómeno musical surcoreano.

El encuentro se desarrollará este domingo 26 de julio, en una extensa jornada que abarcará desde las 9:00 hasta las 21:00 horas en el Club El Tala, contando con acceso libre y gratuito para el público general.

La iniciativa busca posicionarse como el punto de encuentro regional de referencia para las industrias creativas y los colectivos de fans de la región, ofreciendo una grilla de actividades artísticas orientadas tanto al público juvenil como al ámbito familiar.

La apertura oficial de las instalaciones está pautada para las 9:30 horas, dando inicio a una serie de espectáculos continuados que incluirán exhibiciones de academias de baile locales, entrevistas en vivo con creadores de contenido e invitados especiales de la escena nacional.

K-Pop, concursos de cosplay y shows en vivo

El bloque central de la programación sobre el escenario principal estará dominado por el fenómeno del K-Pop, que desplegará competencias oficiales en las modalidades de Random Dance Play, concursos de coreografías grupales e individuales, el certamen temático Congelado K-Pop y una batalla de baile urbano.

Asimismo, una de las atracciones de mayor expectativa dentro de la jornada estará enfocada en las pasarelas y concursos de cosplay, habilitados para competir en las categorías Kids y Adultos, sumado a la realización de un desfile de estética Dark y juegos interactivos con entrega de premios al público.

La propuesta musical de la fecha contará con el show en vivo de la agrupación Re-Man, que repasará clásicos de la animación y la cultura friki antes de dar paso a la ceremonia de premiación general de los certámenes.

Durante todo el transcurso del evento, el recinto deportivo estará acondicionado para albergar de forma paralela diversos talleres formativos, entre los que figuran certámenes de dibujo tradicional e infantil, talleres de maquillaje artístico, elaboración de bijouterie temática y una Master Class de baile K-Pop abierta a todas las edades.

Un espacio para consolidar la comunidad regional

El desarrollo de esta 1.ª Convención Geek responde a la creciente demanda de eventos temáticos en la capital provincial, donde los colectivos vinculados al arte secuencial, la animación y la tecnología han experimentado un marcado crecimiento en los últimos años.

La organización busca canalizar esa expresión en un ámbito seguro de intercambio cultural, fomentando el desarrollo de emprendedores locales dedicados a la comercialización de productos vinculados al sector.