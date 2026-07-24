El violinista italiano Marco Misciagna dará un concierto gratuito en el Teatro Vera: cómo conseguir entradas

En las instalaciones del Teatro Oficial Juan de Vera, el prestigioso violinista y violista italiano Marco Misciagna brindará un concierto libre y gratuito el próximo lunes 27 de julio, a partir de las 21:00.

La gala musical contará con la participación especial de la Orquesta Redes Culturales, en una velada que combinará el virtuosismo solista con un marcado propósito de cooperación pedagógica y académica con los jóvenes músicos del Litoral.

El intérprete europeo, aclamado en las principales salas del mundo y distinguido oficialmente como "Artista de Excelencia" por el Gobierno de Bélgica, desplegará una propuesta artística de doble faceta.

Durante la primera parte del programa, Misciagna abordará obras para viola sola con arreglos de su propia autoría, recorriendo un repertorio ecléctico que abarcará desde las estructuras del barroco clásico de Johann Sebastian Bach y Georg Philipp Telemann hasta creaciones fundamentales de la música popular y contemporánea firmadas por Astor Piazzolla y Ennio Morricone.

Integración académica y el repertorio de Paganini

El segmento central de la velada lírica propiciará el encuentro en escena con los integrantes de la Orquesta Redes Culturales / Unne. Esta formación sinfónica está integrada de forma íntegra por estudiantes avanzados de la Tecnicatura de Instrumentista Orquestal, trayecto formativo que se dicta en la región como fruto del convenio de articulación académica suscrito entre la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Fundación Pradier Redes Culturales.

Bajo la batuta del director invitado, el maestro Gustavo Patricio Gómez Nardo, el solista italiano y el ensamble académico ejecutarán la célebre "Gran sonata para viola y orquesta, MS 70" de Niccolò Paganini.

La presentación de Misciagna en el escenario correntino se concreta en el marco de las actividades formativas y de extensión del VI Festival Filarmónico de la Bienal Internacional de Arte del Chaco 2026, adquiriendo un perfil solidario dado que la función se realizará íntegramente a beneficio de la Tecnicatura, destinando los aportes a la profesionalización de los estudiantes.

Mecanismo de retiro de localidades gratuitas

La organización del espectáculo confirmó que el acceso al auditorio principal del coliseo provincial será libre y gratuito hasta completar la capacidad de la sala.

Para presenciar el evento, el público interesado deberá retirar los tickets físicos de forma anticipada por la boletería del Teatro Vera, ubicada en la calle San Juan 637, en los horarios habituales de atención fijados de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Asimismo, las autoridades del Instituto de Cultura informaron que las ubicaciones también se encuentran disponibles para reserva y descarga digital a través de la plataforma web oficial Weepas. Se prevé un marco de público completo para recibir a una de las figuras más destacadas de la cuerda frotada internacional en su paso por el escenario mayor de la provincia de Corrientes.