Corrientes promocionará la pesca deportiva en el Fishing Show Brasil 2026

Corrientes volverá a promocionar su pesca deportiva y el turismo de naturaleza en Brasil con su participación en el Fishing Show Brasil 2026, una de las ferias más importantes de América Latina para este segmento, que se desarrollará del 30 de julio al 1 de agosto en el centro de eventos y convenciones Expo de São Paulo.

Será la tercera acción promocional que el Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo, realiza este año en el vecino país, luego de su presencia en el Trade Show de Pesca Deportiva y en la WTM Latin America, ambas desarrolladas también en la ciudad de São Paulo.

En esta oportunidad, operadores turísticos de Esquina, Goya, Bella Vista, Corrientes, Paso de la Patria, Ituzaingó, Yahapé, Itatí y Concepción del Yaguareté Corá presentarán sus paquetes turísticos y mantendrán reuniones con operadores brasileños para fortalecer la comercialización del destino.

La delegación provincial estará encabezada por el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, quien acompañará al sector privado en la promoción de uno de los principales productos turísticos de la provincia.

Una feria clave para el mercado brasileño

El Fishing Show Brasil es considerado el mayor evento de pesca deportiva, náutica y actividades al aire libre de América Latina. Organizado por Fish TV, reúne a fabricantes, operadores turísticos, marcas, especialistas y miles de aficionados al deporte.

La exposición contará con más de 15.000 metros cuadrados dedicados a la pesca deportiva, el turismo y la vida al aire libre, convirtiéndose en una vidriera estratégica para mostrar el potencial turístico de Corrientes.

Durante la feria, la provincia difundirá sus principales atractivos naturales, la infraestructura disponible para recibir visitantes, con más de 21.000 plazas de alojamiento, además de la amplia oferta de embarcaciones y guías especializados en pesca deportiva distribuidos en distintos puntos del territorio correntino.

Con esta participación, Corrientes busca seguir consolidándose como uno de los principales destinos de pesca deportiva con devolución y turismo de naturaleza de la región, fortaleciendo su posicionamiento en el mercado brasileño, uno de los principales emisores de visitantes hacia la provincia.