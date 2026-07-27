El Cine Móvil en Corrientes proyectó cine nacional gratuito en las vacaciones

En el marco de las actividades por las vacaciones de invierno y el centenario del nombre de la localidad, el programa Cine Móvil del Instituto de Cultura de Corrientes desembarcó en Gobernador Virasoro.

Con la organización conjunta de la Subsecretaría de Cultura municipal, más de 130 niños y familias asistieron a las funciones gratuitas desarrolladas en la Casa del Bicentenario, consolidando el acceso igualitario a las producciones audiovisuales nacionales en todo el territorio provincial.

Proyecciones gratuitas y festejo en el receso invernal

La jornada ofreció dos funciones abiertas al público infantil, integrando la agenda festiva del municipio en un marco de gran convocatoria comunitaria.

Los puntos destacados de la actividad señalan:

Función y contenido: se proyectó la película argentino-española " Dalia y el libro rojo ", producción que tuvo su estreno regional en la Feria del Libro y continúa su gira por el interior .

Horarios y sede: las proyecciones se realizaron el pasado jueves 23 de julio en doble turno (13 y 15) en la Casa del Bicentenario .

Marco festivo: la propuesta se encuadró dentro del calendario especial por el centenario de la imposición del nombre de Gobernador Virasoro.

Federalización del acceso a la cultura

Desde el organismo provincial remarcaron que el despliegue del Cine Móvil busca descentralizar la oferta artística y garantizar el derecho al entretenimiento de calidad de manera gratuita.

El balance de la iniciativa resalta la convocatoria familiar, ya que más de 130 espectadores disfrutaron de la experiencia colectiva del cine nacional en pantalla grande.

Por otro lado, la presencia territorial del colectivo audiovisual reafirma el compromiso de llevar propuestas de valor a cada municipio de Corrientes.