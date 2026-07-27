Latidos de Chamamé: las jóvenes promesas de la música litoraleña llegan al Teatro Vera

El Teatro Oficial Juan de Vera será escenario este viernes 31 de julio a las 21:30 de la tercera gala del ciclo “Latidos de Chamamé”, una iniciativa dedicada a visibilizar a los músicos locales.

En esta oportunidad, el espectáculo apto para todo público reunirá las propuestas del conjunto Angirú, la cantante Martina Velazco y el Dúo Sebastián Flores y Martín Espinoza, referentes de una nueva generación que combina la fidelidad a las raíces con arreglos contemporáneos.

Promesas y figuras jóvenes en el escenario mayor

El evento congregará a destacados exponentes juveniles que cuentan con recorrido en los principales festivales del país:

Angirú: agrupación nacida en 2023 e integrada por Baruc Maidan, Ezequiel Romero, Emanuel Otero y Tomás Torres. Tras debutar en la Peña de Los Alonsitos, pasaron por la Fiesta Nacional del Chamamé y el Festival de Federal.

Martina Velazco: cantante capitalina de voz emotiva que retoma el legado de los grandes referentes chamameceros, conjugando tradición y un estilo propio.

Dúo Sebastián Flores y Martín Espinoza: caracterizado por arreglos cuidados y precisión técnica, con trayectoria en la Fiesta Nacional y acompañando a referentes nacionales e internacionales.

Venta de entradas, horarios de boletería y promociones

Los tickets se comercializan de forma presencial y digital con beneficios financieros.

Para asistir a la velada chamamecera del viernes 31 de julio, los interesados pueden adquirir sus ubicaciones a través de los canales habituales: