Exposición  fotográfica “México: La mirada de Juan Rulfo”

El 13 de agosto de 2026, a las 19 en el Hall de la FADyCC-UNNE exposición fotográfica se inaugurará la muestra “México: La mirada de Juan Rulfo”.

Organizada por la Embajada de México en Argentina y la FADyCC-UNNE.

La muestra



Reúne 60 fotografías enviadas directamente hasta Argentina por la Fundación Juan Rulfo, a las que se suman las 26 imágenes de los pendones y una muestra bibliográfica con obras impresas por el Instituto Nacional Indigenista (INI), publicadas bajo el cuidado editorial del propio Rulfo, quien fuera Jefe de Publicaciones del INI por más de tres décadas. Cabe resaltar que los libros expuestos, referencias ineludibles de la antropología, la etnología y la arqueología mexicanas del siglo XX, forman parte del acervo de la biblioteca “Alfonso Representación. Reyes” de esta Como cuerpo de la exhibición, se incluyen documentales sobre Juan Rulfo (El abuelo Cheno y otras historias; Cien años de Juan Rulfo y Del olvido al no me acuerdo).

FADyCC UNNE. Av. Castelli 1300. Resistencia Chaco.