Corrientes: se presenta "Galería Imaginaria", un show inmersivo en el Macc

El Instituto de Cultura de Corrientes invita al espectáculo interdisciplinario del cantautor y productor Ramiro Noguera, que se presentará este viernes 31 de julio a las 21 en el quinto piso del Museo de Arte Contemporáneo (Macc), en la esquina de San Juan y 9 de Julio.

La propuesta reúne música en vivo, luces, artes visuales y narrativa escénica, inaugurando un nuevo espacio escénico en el edificio con el repertorio de "Galería Imaginaria".

Experiencia inmersiva que combina múltiples disciplinas

El recital se configura con las canciones compuestas y producidas por Noguera, proponiendo un viaje sensorial y emocional a través del arte multimedial:

El trío musical se completa con Leo Acevedo en batería y Facundo Orrego en bajo. El evento estrenará formalmente el escenario del quinto piso del Macc para producciones que integran más de una expresión artística.

Mediante narrativa escénica, visuales y música sincronizada, la obra propone un recorrido por emociones, territorios y culturas.

Trayectoria del artista y venta de entradas

El cantautor correntino fue el encargado de abrir el show de Ciro y Los Persas durante este año, donde adelantó parte del material que cobrará vida en el Macc: