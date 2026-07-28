Corrientes: se presenta "Galería Imaginaria", un show inmersivo en el Macc

El Instituto de Cultura de Corrientes invita al espectáculo interdisciplinario del cantautor y productor Ramiro Noguera, que se presentará este viernes 31 de julio a las 21 en el quinto piso del Museo de Arte Contemporáneo (Macc), en la esquina de San Juan y 9 de Julio.
La propuesta reúne música en vivo, luces, artes visuales y narrativa escénica, inaugurando un nuevo espacio escénico en el edificio con el repertorio de "Galería Imaginaria".
Experiencia inmersiva que combina múltiples disciplinas
El recital se configura con las canciones compuestas y producidas por Noguera, proponiendo un viaje sensorial y emocional a través del arte multimedial:
El trío musical se completa con Leo Acevedo en batería y Facundo Orrego en bajo. El evento estrenará formalmente el escenario del quinto piso del Macc para producciones que integran más de una expresión artística.
Mediante narrativa escénica, visuales y música sincronizada, la obra propone un recorrido por emociones, territorios y culturas.
Trayectoria del artista y venta de entradas
El cantautor correntino fue el encargado de abrir el show de Ciro y Los Persas durante este año, donde adelantó parte del material que cobrará vida en el Macc:
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Gestión independiente: propuesta autogestionada por el propio artista.
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Reservas y compra de tickets: contactando al perfil de Instagram @ramanogueraok o vía WhatsApp al número 3794 28-1525.
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Ubicación del evento: galería del quinto piso del Museo de Arte Contemporáneo (San Juan y 9 de Julio, Corrientes Capital).