Tres nuevos libros para el Litoral: la editorial Macumba presenta su primera colección de poesía

Este sábado 1 de agosto a las 18 horas, el Museo de Artesanías Tradicionales (Fray José de la Quintana 905) será escenario de la presentación oficial de la primera colección de libros de editorial Macumba, integrada por las tres obras seleccionadas en la Convocatoria de Poesía Región NEA 2026. La actividad reunirá a autores, lectores y amantes de la literatura en una celebración que combinará poesía, conversación y una degustación especial de caña con ruda, en sintonía con una de las tradiciones más arraigadas del litoral.

La colección está integrada por La memoria de las manos, de la joven escritora correntina Brenda Fernández; Temporada de eclipses, del chaqueño Leonardo Guardianelli; y La cabeza de Sylvia, de Eugenia Landrie, tres voces de distintas generaciones y recorridos que ofrecen una muestra de la vitalidad de la poesía contemporánea del Nordeste argentino. Durante la presentación, los autores compartirán un conversatorio con el público, leerán fragmentos de sus obras y firmarán ejemplares.

La publicación de estos tres títulos fue posible gracias al apoyo del Fondo Nacional de las Artes, cuyo financiamiento permitió que la convocatoria no distinguiera una única obra ganadora, sino que impulsara la edición simultánea de tres libros. Esta decisión significó una apuesta concreta por fortalecer la producción literaria del Nordeste, ampliar las oportunidades para los autores de la región y contribuir a la construcción de un catálogo que refleje la diversidad de voces del Litoral.

La elección del 1° de agosto como fecha para esta presentación tampoco es casual. Como parte de la celebración, Macumba ofrecerá a los asistentes una degustación de caña con ruda elaborada por la propia editorial, en un gesto que dialoga con el espíritu del Museo de Artesanías Tradicionales y con una forma de entender la cultura donde la palabra, la memoria y los rituales cotidianos también son patrimonio vivo. “En Macumba creemos que las prácticas de sanación no pertenecen únicamente a la medicina ancestral: también habitan en los libros, en la conversación, en la creación colectiva y en aquellos gestos capaces de reunir a una comunidad alrededor de una mesa”, afirman desde la organización.



Macumba Ediciones

Nacido en la ciudad de Corrientes, Macumba es un sello independiente dirigido por la poeta chaqueña Marina “Marva” Coronel y el cineasta y escritor correntino Carlos Kbal, cuyo objetivo es editar y difundir la literatura del Litoral argentino con el cuidado estético que merece este oficio. Su nombre recupera el sentido original de la palabra "Macumba", proveniente de lenguas bantúes de África central, que significa “el encantador de palabras”. Con el paso del tiempo, el término fue cargándose de prejuicios hasta convertirse, muchas veces, en un insulto. La editorial propone recuperar ese origen y resignificarlo desde la creación: “hacer Macumba es, para nosotros, hacer cosas bellas, reunir personas alrededor de los libros, imaginar y confiar en que la literatura también puede transformar la realidad” concluyeron.

Con esta primera colección, Macumba inicia el camino de un catálogo que busca poner en circulación nuevas voces del Nordeste argentino y demostrar que la gran literatura también se escribe desde los márgenes del mapa. La presentación es con entrada libre y gratuita y está destinada a todo el público.

Los ganadores

La colección inaugural de Macumba pone en diálogo tres voces nacidas en el Nordeste argentino, pertenecientes a distintas generaciones y recorridos, unidas por una misma apuesta a la poesía como forma de explorar la memoria, el territorio y la experiencia humana. Las obras seleccionadas fueron La memoria de las manos, de la correntina Brenda Jacqueline Fernández; Temporada de eclipses, del chaqueño Leonardo Guardianelli; y La cabeza de Sylvia, de la también chaqueña Eugenia Landriel.





Las obras

La memoria de las manos de la joven poetisa Brenda Fernández, explora la experiencia del cuidado, la enfermedad, la memoria y los vínculos desde una mirada íntima y profundamente humana. Con una escritura sensible y contenida, Brenda Fernández convierte lo cotidiano en materia poética, revelando cómo el cuerpo, los afectos y la fragilidad conservan aquello que las palabras muchas veces no alcanzan a nombrar.

En Temporada de eclipses, Leonardo Guardianelli reúne poesía e imagen en un mismo universo creativo. Entre símbolos, sueños, memoria y transformación, el libro propone un recorrido donde el misterio se convierte en una forma de conocimiento y la belleza aparece como una manera de mirar el mundo.

En La cabeza de Sylvia, Eugenia Landriel entabla un diálogo poético con Sylvia Plath para indagar en la identidad, el deseo, la memoria y la condición femenina. El libro propone una escritura intensa y contemporánea que hace de la conversación entre ambas voces el eje de una obra de gran potencia simbólica.



