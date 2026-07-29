Alma de Chamamé: un ciclo cultural que se consolida en Corrientes

Alma de Chamamé, un ciclo cultural impulsado por los artistas independientes Diego Flores y Juan Pedro Sorribes que decidieron transformar un espacio de encuentro, música y emoción.
El proyecto surge desde una convicción muy simple pero profunda: muchas veces los artistas no cuentan con recursos económicos, con apoyo estatal o con patrocinadores. Sin embargo, poseen una herramienta invaluable: el alma.
Esa fuerza que impulsa a crear, a soñar y a seguir apostando por la cultura, incluso cuando el camino parece difícil. Desde ese espíritu nació este ciclo, con el objetivo de ofrecer un espacio íntimo donde el chamamé pueda disfrutarse de cerca, con el corazón como protagonista.
La primera edición tuvo como invitado al reconocido artista Juan Pedro Sorribes, con localidades agotadas y una respuesta extraordinaria del público. La segunda reunió al cantante formoseño Alejandro Moisés Araoz, repitiendo el éxito con una sala completamente llena.
La tercera edición se realizará el viernes 31 de julio y tendrá como protagonista al grupo Amandayé, que ya registra una excelente venta anticipada de entradas y genera grandes expectativas de volver a colmar la capacidad del teatro.
El ciclo también tiene confirmadas nuevas propuestas para el mes de agosto. Se presentará el destacado y reconocido cantante Daniel Osuna, referente del cancionero correntino gracias a un repertorio que lo distingue y emociona.
Además, ya se encuentran avanzadas las conversaciones para las presentaciones de Guillermo 'Loncho' Insaurralde y Cristian Vallejos, junto con un prestigioso cuarteto de guitarras que próximamente tendrá fecha confirmada.
Uno de los grandes atractivos de Alma de Chamamé es su escenario: el Teatro Flotante, un espacio único sobre las aguas del río Paraná, donde la música encuentra un marco inigualable.
Vivir un concierto de chamamé frente al río, en un ambiente íntimo y cercano, convierte cada encuentro en una experiencia especial. El permanente acompañamiento del público, que edición tras edición vuelve a decir presente, fortalece el compromiso de seguir construyendo este espacio cultural. Porque cuando el motor es el alma, los sueños encuentran el camino para hacerse realidad.
Alma de Chamamé continúa creciendo, apostando al talento de los artistas y reafirmando que el chamamé sigue más vivo que nunca.
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