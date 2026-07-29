El thriller psicológico de culto "El cuarto de Verónica" desembarca en el Teatro Vera

La aclamada obra de suspenso “El cuarto de Verónica” se presentará el próximo viernes 16 de octubre en el Teatro Oficial Juan de Vera.

Con un elenco integrado por Silvia Kutika, Fabio Aste, Tania Marioni y Adrián Lázare (quien también dirige la puesta), el thriller psicológico que fue un éxito en Broadway llega a Corrientes en el marco de su décima temporada y la celebración de sus 1.000 funciones en Argentina.

Un clásico del suspenso y su argumento central

La trama atrapa a los espectadores con un giro intrigante desde el inicio de la función:

La historia: Susan y su novio son abordados en un restaurante por una pareja de ancianos impresionados por el parecido de la joven con Verónica, una chica fallecida tiempo atrás. Al acompañarlos a una mansión para ver su retrato, comienza una pesadilla con un final inesperado.

Elenco y dirección: protagonizada por Silvia Kutika, Fabio Aste, Tania Marioni y Adrián Lázare, con dirección de Lázare y música original de Martín Bianchedi.

Récord y premios: Argentina es el país récord en representaciones en el mundo, acumulando distinciones a mejor obra, dirección, libro y actuaciones.

Venta de entradas, horarios y promociones

Las personas interesadas en asistir a la función del 16 de octubre pueden adquirir sus ubicaciones por los canales habilitados: