Vacaciones de invierno en Corrientes: el Teatro Vera amplía los horarios de sus visitas guiadas

El Teatro Oficial Juan de Vera confirmó la ampliación y diversificación de los horarios destinados a sus tradicionales visitas guiadas especiales, una iniciativa que busca abrir las puertas de la histórica institución para revelar los secretos de su diseño, su evolución histórica y los rincones emblemáticos que lo consolidan como el principal faro de las artes escénicas de la región.

La propuesta está diseñada como un recorrido didáctico apto para todo público, ideal para residentes y contingentes de viajeros interesados en la riqueza arquitectónica del Litoral. Quienes asistan podrán transitar por las diferentes áreas del edificio patrimonial, conociendo las crónicas institucionales y los hitos artísticos que forman parte de la identidad de uno de los monumentos históricos más significativos de la provincia.

Cronograma especial de horarios para las semanas de receso

Con el propósito de absorber la demanda estacional y ofrecer opciones tanto matutinas como vespertinas, la administración del teatro estructuró un esquema de recorridos diferenciado para las próximas dos semanas de julio:

Semana del 13 al 17 de julio: las salidas regulares se concretarán todos los días por la mañana, puntualmente a las 11:00. Asimismo, durante las jornadas del martes y el jueves se acoplará un turno intermedio por la tarde, fijado para las 17:00.

Semana del 20 al 24 de julio: a lo largo de este segundo período, el cronograma se unificará exclusivamente en la franja vespertina, realizándose los guiados todos los días a las 17:00.

Valores, modalidades de pago y sistema de reservas

El acceso a las visitas guiadas mantendrá un valor general de 5.000 pesos por persona. En cuanto a las facilidades operativas, los organizadores indicaron que el abono del pase se podrá realizar bajo la modalidad de pago en efectivo en las dependencias del teatro o a través de transferencia bancaria digital.

Debido a que los cupos para transitar por las salas y los sectores internos del coliseo son limitados para garantizar una correcta audición y conservación del espacio, la dirección del establecimiento remarcó que es una condición indispensable efectuar una inscripción y reserva previa de las plazas enviando una solicitud formal por correo electrónico a la dirección institucional: visitasteatrovera@gmail.com.