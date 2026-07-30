Corrientes y Nación acuerdan agenda conjunta para proyectar el chamamé al país

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, mantuvo una reunión de trabajo con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, para consolidar una agenda de cooperación institucional.

Durante el encuentro, acordaron la participación de elencos nacionales en la próxima Fiesta Nacional del Chamamé, la planificación de su lanzamiento oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la presencia del funcionario nacional durante las jornadas del festival en la capital provincial.

Articulación federal y presencia de elencos nacionales

Lourdes Sánchez y Leonardo Cifelli evaluaron distintas pautas de colaboración para el mayor evento cultural de la provincia:

Elencos nacionales: se coordinó la inclusión de cuerpos artísticos y elencos dependientes de Nación en la grilla oficial del festival.

Lanzamiento en Caba: organización de la presentación oficial de la fiesta en Buenos Aires para acercar la expresión chamamecera a nuevos públicos.

Respaldo institucional: Cifelli confirmó su intención de viajar a Corrientes para acompañar la realización de la Fiesta Nacional del Chamamé.

Declaraciones de la presidenta del Instituto de Cultura

Lourdes Sánchez destacó la importancia de la alianza entre la Provincia y el Gobierno nacional. La titular del área cultural enfatizó el valor estratégico de posicionar la identidad local en todo el territorio argentino.

"Seguimos fortaleciendo los vínculos institucionales entre la Nación y la Provincia porque entendemos que el trabajo articulado genera más oportunidades para nuestros artistas", sostuvo Sánchez.

La funcionaria destacó la política estratégica que se plantea con la Fiesta Nacional del Chamamé y que "continuaremos impulsando acciones que consoliden su proyección nacional e internacional", concluyó.