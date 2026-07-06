Feria del Libro de Corrientes: fechas, horarios y escritores invitados en La Unidad

El Instituto de Cultura inaugurará este martes 7, a partir de las 19, la 16° Feria Provincial del Libro, un evento, que se extenderá hasta el sábado 18 de julio, y que tendrá como sede central el flamante Edificio Tecnológico del complejo de La Unidad. La organización informó que el espacio albergará a más de 30 editoriales y librerías de toda la región.

El acto de apertura formal contemplará el tradicional corte de cintas y una recorrida inicial por los stands del Salón Editorial montado en la planta baja y el primer piso del predio, con el ingreso peatonal dispuesto por la intersección de las calles Don Bosco y Juan Col.

Al respecto, la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, destacó el trabajo de acondicionamiento de las instalaciones e invitó a los residentes y turistas a disfrutar de las múltiples propuestas diseñadas para promover la lectura y poner en valor la producción de los escritores locales.

Según la planificación oficial, los días de semana el espacio abrirá a las 9:00 exclusivamente para contingentes de estudiantes de todos los niveles educativos en coordinación con el Ministerio de Educación, abriendo sus puertas al público general a partir de las 17:00.

Correspondencia poética, homenajes y el regreso de grandes autores

El bloque central de la jornada inaugural se concretará a las 20:00 en el Auditorio Cuna de Poetas con la puesta en escena del espectáculo "Cartas". Esta propuesta artística constituirá un homenaje directo a las trayectorias de Martha Quiles y Cacho González Vedoya, recreando la histórica correspondencia lírica que ambos autores mantuvieron durante años a través de las páginas del diario El Litoral. En ese contexto, las autoridades entregarán distinciones institucionales a Marta Vidoni, en representación de Quiles, y al propio poeta itateño González Vedoya.

La grilla general, que supera las 200 actividades temáticas, incluirá tributos especiales al cumplirse cuatro décadas de los fallecimientos de Jorge Luis Borges y del escritor saladeño Gerardo Pisarello.

En el plano de las letras regionales, el autor correntino José Gabriel Ceballos participará del conversatorio "Narrativa del Litoral" junto a la escritora entrerriana Selva Almada, oportunidad en la que recibirá el Diploma de Honor del Senado de la Nación antes de presentar su nueva novela, La obstinada sombra del Furia Vargas, acompañado por Juan Basterra.

En tanto, Rodrigo Galarza dialogará con Constanza Pérez Ruiz en un panel dedicado a las obras de David Martínez, Francisco Madariaga y Jorge Sánchez Aguilar; mientras que Enrique Eduardo "Kito" Galiana lanzará el décimo volumen de su saga Aparecidos, tesoros y leyendas de Corrientes.

La agenda de invitados nacionales e internacionales

La feria mantendrá un perfil de fuerte intercambio federal e internacional mediante la participación de firmas consolidadas del periodismo y la narrativa.

Entre las principales atracciones figura la videoconferencia exclusiva que ofrecerá la escritora mexicana Ángeles Mastretta para desmenuzar los detalles de su celebrada novela Mal de amores, cuya adaptación audiovisual desembarcará próximamente en la plataforma de streaming Netflix.

Por su parte, la crítica literaria Silvia Hopenhayn dictará una conferencia magistral enfocada en el legado borgeano, el autor Federico Andahazi presentará su última publicación titulada El prisionero del yerbatal —una ficción histórica inspirada en las expediciones del naturalista francés Amado Bonpland en la región—, y Selva Almada compartirá los ejes de su reciente libro Una casa sola, consolidando una propuesta integral que fusionará literatura, proyecciones de cine, obras de teatro y mesas de debate en torno a la cultura guaraní y el chamamé.