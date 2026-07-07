El Teatro Vera lanzó talleres gratuitos de música para niños: cómo inscribirse

El Teatro Oficial Juan de Vera anunció la apertura de las inscripciones para "Vera Musical", un nuevo ciclo de clases de música destinado a niños de entre 6 y 10 años. La propuesta será gratuita y se desarrollará durante el mes de julio en la Sala de Ensayos del histórico coliseo correntino.

El taller estará coordinado por la profesora María Belén Majul y propone un espacio de aprendizaje musical a través del juego, el ritmo, la respiración y el trabajo grupal, con el objetivo de estimular la creatividad, la expresión y el desarrollo integral de los participantes.

La iniciativa toma como base la Pedagogía Waldorf y la Pedagogía Curativa, incorporando además herramientas de educación emocional, coaching, programación neurolingüística (PNL), crianza respetuosa y enseñanza musical tanto académica como popular.

Entre los principales objetivos se encuentran el desarrollo de la escucha activa, la exploración de la voz y de distintos instrumentos, el fortalecimiento del trabajo en grupo y el acercamiento de los niños al patrimonio cultural que representa el Teatro Vera.

Durante las clases se utilizarán instrumentos como guitarra, flauta y claves, además de distintos materiales didácticos y recursos lúdicos para favorecer la participación de los chicos.

Días y horarios

Las actividades se realizarán en la Sala de Ensayos del Teatro Vera los siguientes días:

Jueves 16 de julio

Miércoles 22 de julio

Los horarios serán:

15 a 16: niños de 6 y 7 años .

niños de . 16.30 a 17.30: niños de 8 a 10 años.

Cómo inscribirse

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados deberán enviar un correo electrónico a: escueladanzateatrovera@gmail.com

Desde el Teatro Vera destacaron que la actividad busca acercar a los niños al mundo de la música y al mismo tiempo fortalecer su desarrollo emocional, creativo y social a través de una experiencia artística integral.