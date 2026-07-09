La Feria Provincial del Libro consolida sus ventas y se prepara para recibir a destacados autores nacionales

La 16ª Feria Provincial del Libro, que se desarrolla bajo el lema "Historias para alentar", registró una masiva afluencia de público y un sólido balance comercial en sus primeras 48 horas de apertura.

Organizada por el Gobierno de Corrientes a través del Instituto de Cultura, la muestra mantendrá sus puertas abiertas hasta el sábado 18 de julio en el Edificio Tecnológico de La Unidad (intersección de Don Bosco y Juan Col), concentrando la atención de residentes y turistas en el horario unificado de 14:30 a 21:30.

La presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, trazó un balance preliminar altamente favorable sobre el impacto social y económico de la propuesta en el sector editorial local.

"Estamos muy contentos con este inicio de la Feria del Libro. Miles de personas ya nos visitaron durante los primeros dos días y los libreros y editoriales registraron un positivo movimiento en las ventas. Invitamos a todos a disfrutar de esta gran propuesta, que sin dudas será uno de los principales atractivos de estas vacaciones de invierno", expresó la funcionaria, remarcando que el cronograma global supera las 200 actividades pedagógicas, recreativas y comerciales.

La agenda nacional: Illia, Kolesnicov y los vínculos modernos

El esquema de presentaciones alcanzará un punto álgido este viernes 10 de julio de 2026 con el desembarco de firmas y ensayistas del ámbito nacional en los auditorios principales del predio. A las 19:00, en el Auditorio Cuna de Poetas, Leandro Illia presentará formalmente el libro historiográfico "Arturo Illia. Mi padre", una mesa de debate que compartirá junto a Gabriela Valenzuela y Diógenes González para abordar el legado político del expresidente radical.

En simultáneo, la especialista Sofía Calvo dictará la conferencia "Sociedad, familia y los vínculos en el siglo XXI" sobre el escenario Cacho González Vedoya, analizando las mutaciones de las relaciones afectivas en la era digital. El cierre del bloque central de la jornada estará a cargo de la reconocida periodista y escritora Patricia Kolesnicov, quien a las 20:00 presentará en el Auditorio Cuna de Poetas su reciente obra "Un presidente que sea como un rey", publicada bajo el sello de Editorial Planeta.

Emoción epistolar y el despliegue de las novedades locales

El plano de las letras correntinas tuvo su momento de mayor impacto institucional tras el corte de cintas con la puesta en escena del espectáculo audiovisual "Cartas". La producción rindió tributo a las trayectorias de Martha Quiles y Cacho González Vedoya, recreando de forma lírica la correspondencia poética que ambos intelectuales sostuvieron durante décadas en las páginas del diario El Litoral.

Las lecturas dramatizadas estuvieron a cargo de Marta Vidoni —hija de la recordada escritora— y del gestor cultural Luis Moulin, clausurando la velada con las interpretaciones musicales de Sofía Morales y Facundo Ponce sobre las piezas chamameceras Por Santa Rosa me voy al río y Lucía de arena.

Por su parte, el Salón Editorial sirvió de plataforma para el lanzamiento de nuevas producciones impresas en la región. El Auditorio Cuna de Poetas albergó la presentación de "Guerrero Solitario", la novela con la que el doctor Gustavo Sánchez Mariño inaugura una trilogía de ficción histórica, en un panel compartido con la escritora Stella María Folguerá. Asimismo, Moglia Ediciones oficializó la salida de "Los viajes", la nueva nouvelle de María Laura Riba integrada a la colección Claroscuros, en un diálogo abierto con la editora Mariela Mioni.

La agenda de divulgación de las primeras jornadas se completó con un bloque de investigación histórica de fuerte repercusión en el público, centrado en el análisis de la gesta de la independencia con las presentaciones de los ensayos "El General José de San Martín, sabiduría práctica y ejemplo de imitación", de Lorena Penayo, y "Guerra de Zapa. Llave maestra de San Martín", una exhaustiva investigación militar firmada por Miguel Recupero.

Cronograma del 9 de julio

15,00 h



Virginia Tognola presenta El mal querer. Sala Martha Quiles.



María Lucrecia Caballero Ledesma presenta Viajar en fragmentos. Auditorio Cuna de Poetas.



Gabriel Alejandro Rodríguez presenta Esta banda tiene una vocalista interesante. Escenario Cacho González Vedoya.

16.00



Javier Arigó presenta La sociedad de las sombras. Sala Martha Quiles.



Blas Antonio Araujo presenta El mejor lugar del mundo (Editorial D). Auditorio Cuna de Poetas.

17.00



Marina “Marva” Coronel presenta Amarre. Sala Martha Quiles.



Roberto Jesús Frette presenta Un buen momento. Entrevistas a escritores de Corrientes y la región (Editorial D). Auditorio Cuna de Poetas.



Actividades en el Escenario La Unidad.

18.00



Iván Benítez presenta Bienvenido a Dokio. Sala Martha Quiles.



José María Chain presenta La mantis cautiva. Auditorio Cuna de Poetas.

19.00



Héctor Daniel Castro presenta Un robo de categoría. Sala Martha Quiles.



Luis Fabián Machuca Olivieri presenta Mbohapypa, obra poética en guaraní y castellano (Editorial D). Auditorio Cuna de Poetas.



Pelos Blues, en el escenario Cacho González Vedoya.

20.00



Gerardo Russo presenta El costo oculto del ausentismo y el conversatorio “El ausentismo por salud como variable crítica. El riesgo oculto que amenaza la inversión”. Auditorio Cuna de Poetas.



La peregrinación de San Luis a Itatí, un patrimonio camino a la UNESCO, con la participación de Fundación Martha Quiles, San Luis en Fotos, Cooperativa Cultural Sanluiseño Rapó y Cultura Senado. Sala Martha Quiles.



Presentaciones artísticas de Agua de Lluvia (danzas), Gianella Niwoyda y Raíz Guaraní, en el escenario Cacho González Vedoya.