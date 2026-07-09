Quién es Guido Encinas, el correntino que ingresó a Operación Triunfo Estados Unidos

En lo que significó el relanzamiento internacional del exitoso formato musical, el cantante correntino Guido Encinas se convirtió en una de las grandes revelaciones de la "Gala Cero" de Operación Triunfo Estados Unidos.

El certamen, que debutó en las pantallas este martes 7 de julio de 2026, seleccionó al joven oriundo de la provincia tras una sólida audición que cosechó el elogio unánime de las figuras de la industria de la música latina.

Encinas subió al escenario principal para defender su plaza con la interpretación de "A medio vivir", la icónica balada de Ricky Martin. Su despliegue vocal y manejo escénico terminaron por convencer al exigente jurado de celebridades encargado de audicionar a una primera preselección de 20 aspirantes de distintas geografías.

De este modo, el correntino garantizó su pase definitivo como uno de los 16 alumnos oficiales que habitarán las instalaciones del reality en la disciplina de alto rendimiento.

Tras la deliberación del tribunal de expertos, el músico reflejó el impacto emocional del logro en los camarines: "No lo puedo creer, estoy súper emocionado y agradecido, esto es un sueño para mí. Es muy difícil creer en uno y hoy fue un cariñito al corazón, estoy súper contento", manifestó.

Horas más tarde, canalizó su descargo a través de las plataformas digitales con un mensaje para su comunidad de seguidores: "Estamos muy emocionados por todo lo que se viene y por este camino que recién empieza. Sabemos que va a ser un desafío enorme, lleno de aprendizaje, esfuerzo y muchísimas emociones", escribió Encinas en su cuenta personal de Instagram.

Un formato multiplataforma las 24 horas

Esta nueva adaptación del show televisivo propone un despliegue técnico que busca capturar las dinámicas internas de una delegación conformada por 11 mujeres y 9 hombres provenientes de Estados Unidos, Puerto Rico y diversas regiones de América Latina. Durante los próximos tres meses, el minuto a minuto del proceso formativo de la delegación se transmitirá en directo las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante el canal oficial de la plataforma YouTube (@OperaciónTriunfoEstadosUnidos), permitiendo el monitoreo de los ensayos, las clases técnicas y la convivencia interna.

La grilla televisiva semanal contempla emisiones de resúmenes informativos de martes a viernes. En tanto, la definición del certamen se trasladará a los días domingos y lunes con la puesta al aire de las galas de eliminación en vivo, donde los espectadores y el comité evaluador definirán mediante votación el destino de las nominaciones y la permanencia en el programa.

Estrellas en el estrado

La conducción de la superproducción se encuentra a cargo de la actriz y presentadora de televisión mexicana Natalia Téllez, quien funciona como el nexo principal entre la Academia y el exterior.

El destino de los concursantes estará bajo el escrutinio de un tribunal de amplia trayectoria en el mercado global: el cantante español David Bisbal —surgido justamente de la versión original del certamen—, la referente del género regional mexicano Ana Bárbara y la polifacética cantautora y actriz de cine azteca Ximena Sariñana, quienes coincidieron en señalar al intérprete correntino como uno de los perfiles con mayor proyección del ciclo.