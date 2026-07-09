Con una muestra inédita en Corrientes, Adriana Más inaugura "Piezas para una imagen posible"

La artista visual Adriana Más abrirá este viernes 10 de julio, a las 20.30, la muestra "Piezas para una imagen posible" en Orto Galería del Litoral, ubicada en España 1559 de la ciudad de Corrientes. La exposición reúne una selección de trabajos recientes que reflejan distintas líneas de investigación desarrolladas a lo largo de su trayectoria artística.

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El recorrido incluye libros de artista, piezas de puzzles, trabajos sobre papel de la serie Todo cabe en un cuadrado, cubos intervenidos y obras sobre tela realizadas con técnicas mixtas que combinan collage, acrílico, lápiz y tinta. La propuesta invita al público a descubrir cómo fragmentos y materiales cotidianos pueden transformarse en nuevas narraciones visuales.

El sello distintivo de Adriana Más está en la construcción de imágenes mediante la reutilización y el ensamblaje de papeles, mapas, partituras, billetes y otros elementos que cobran un nuevo significado dentro de cada composición. Su obra propone detenerse en los pequeños detalles y encontrar nuevas formas de mirar aquello que parece conocido.

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Formada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, la artista cuenta con una amplia trayectoria nacional e internacional. Sus obras integran colecciones privadas de Argentina, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Holanda, Canadá, Inglaterra, Colombia, Alemania, Dinamarca, México, Austria, Brasil y Venezuela, además de haber participado en numerosas exposiciones y recibido premios y menciones por su trabajo.

Taller creativo en el MAC

Como actividad complementaria, el sábado 11 de julio, de 17 a 19, Adriana Más encabezará un conversatorio y un taller creativo en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC). La propuesta será con entrada libre y gratuita y ofrecerá al público la posibilidad de conocer de cerca su proceso artístico, intercambiar experiencias y participar de una actividad práctica junto a la artista.