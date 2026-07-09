San Martín en la Feria del Libro: dos nuevas obras profundizan su legado y estrategia

En la segunda jornada de la 16° Feria Provincial del Libro que se desarrolla en el complejo La Unidad, se presentaron dos obras fundamentales para comprender la figura del General José de San Martín.

La escritora Lorena Penayo propuso una lectura sobre los valores y la sabiduría práctica del Libertador en su texto El General José de San Martín, sabiduría práctica y ejemplo de imitación. Por su parte, Miguel Recupero desentrañó los aspectos menos conocidos del estratega militar en su obra Guerra de Zapa – Llave maestra de San Martín, analizando el sistema de inteligencia y contrainteligencia que definió el Cruce de los Andes.

Sabiduría práctica y valores: la propuesta de Lorena Penayo

Durante la presentación en el Auditorio "Cuna de Poetas", Lorena Penayo definió su obra como un "camino de sabio" diseñado para captar el interés de las nuevas generaciones.

Su investigación busca plasmar principios de conducta y acciones de San Martín para que puedan ser aplicados en la sociedad, la escuela y el hogar actual.

Los puntos clave de su propuesta son:

Base teórica: desarrolla cinco principios inspirados en el libro de Walter Riso para describir el camino hacia la sabiduría.

Objetivo pedagógico: busca transmitir valores fundamentales, destacando que el General sigue siendo un "ejemplo de imitación" a más de 200 años de su época.

Espacio cultural: Penayo agradeció al Gobierno de Corrientes por brindar este espacio que permite a los autores difundir el trabajo local y conectar directamente con la comunidad.

La "Guerra de Zapa": el sistema de inteligencia sanmartiniano

En contraste con el enfoque filosófico, Miguel Recupero presentó su cuarto libro sobre la temática, profundizando en la "guerra de zapa", definida como un sofisticado sistema de inteligencia, espionaje y guerra psicológica. .

Según el autor, el éxito de la campaña no se redujo solo a las batallas, sino a esta planificación técnica previa ejecutada entre 1815 y 1817.

Los pilares de su investigación técnica incluyen: