Feria del Libro de Corrientes: destacan la convocatoria de lectores en los primeros días

La segunda jornada de la Feria Provincial del Libro dejó un balance positivo en cuanto a la convocatoria y el interés por las distintas propuestas editoriales. Los expositores participantes coincidieron en que el evento representa una oportunidad para llegar a nuevos lectores y fortalecer la actividad del sector.

Osvaldo Meza Tanara, de Librería Max, aseguró que el movimiento de público se reflejó en las ventas. Además, remarcó la demanda vinculada con los libros infantiles, especialmente cuentos y material escolar.

María Constanza Flores, de El Ángel Gris Libros, participa por tercera vez de la feria y destacó el alcance que tiene el encuentro. "Es un espacio que nos permite darnos a conocer ante gente que no nos conocía y encontrarnos con otros libreros", señaló.

La librera comentó además que su catálogo está orientado a las humanidades, las ciencias sociales y la literatura. Entre las consultas más frecuentes, mencionó el interés por los clásicos y los libros usados, "que llaman la atención porque son más accesibles".

Por su parte, Ignacio "Otto" Silva, de Librería Antinomia, vive su primera experiencia como expositor tras cinco años en el rubro. El librero afirmó que los primeros dos días fueron alentadores y atribuyó el resultado al trabajo previo y a una oferta competitiva: "Me preparé bien para esto y además tengo buenos precios, eso me beneficia mucho".

La Feria Provincial del Libro reúne a librerías, editoriales y autores en una propuesta que combina presentaciones, actividades culturales y espacios de comercialización. Se desarrolla en el Edificio Tecnológico de La Unidad y se extenderá hasta el 18 de julio.