Corrientes mostrará su potencial turístico en Meet Up Argentina 2026

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo, participará una vez más en Meet Up Argentina 2026, el principal encuentro nacional de la industria del turismo de reuniones, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de agosto en el Centro de Convenciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La delegación correntina estará integrada por representantes del sector público y prestadores turísticos del ámbito privado, con el objetivo de seguir posicionando a la provincia como un destino competitivo para la realización de congresos, convenciones, ferias y eventos.

La participación en Meet Up permitirá generar nuevos vínculos comerciales, establecer alianzas con organizadores de eventos y compradores nacionales e internacionales, además de promocionar la infraestructura y los servicios que ofrece Corrientes para este segmento turístico.

Desde el Ministerio destacaron que el turismo de reuniones representa una herramienta clave para impulsar el desarrollo económico, favorecer la desestacionalización de la actividad turística y generar empleo en los distintos destinos de la provincia.

En esta edición también acompañarán al organismo provincial representantes del Corrientes Convention Bureau y de los municipios de Corrientes Capital e Ituzaingó, dos destinos que vienen trabajando en el desarrollo de este producto turístico.

Una apuesta sostenida

La provincia comenzó a desarrollar el turismo de reuniones en 2004, con la creación del área de Asistencia a Congresos y Eventos, impulsando capacitaciones para el sector privado y académico, además de participar en ferias especializadas para consolidarse como destino sede.

Actualmente, con el trabajo del Corrientes Convention Bureau y el desarrollo de nuevas iniciativas en localidades como Ituzaingó, la provincia continúa fortaleciendo su presencia en un segmento que registra un crecimiento sostenido.

Durante Meet Up Argentina 2026, la delegación correntina desarrollará una agenda de reuniones de negocios y acciones de promoción para atraer nuevos eventos y potenciar el turismo de reuniones en la provincia.