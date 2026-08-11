Capacitación orquestal en el CCN: el prestigioso director Martins Araujo llega al NEA

El Centro Cultural Nordeste (CCN) de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) anunció la realización del 2° Taller Orquestal, que se dictará del 24 al 28 de agosto en el Club Social de Resistencia.

La propuesta estará a cargo del prestigioso director brasilero Marcos Martins Araujo y estará destinada a instrumentistas de cuerdas, vientos y percusión.

La actividad es de acceso gratuito y culminará con dos presentaciones públicas de los participantes.

Fechas, destinatarios y repertorio del taller

La capacitación intensiva forma parte del ciclo formativo de la universidad para los músicos regionales.

El taller se desarrollará de 16 a 21 en la sede del Club Social, ubicada en avenida Alberdi 283, ciudad de Resistencia.

Los instrumentistas convocados son ejecutantes de cuerdas, vientos y percusión. El taller estará bajo la coordinación general de la Lic. María Rosa Alcaraz.

Trascendió que se trabajará un repertorio enfocado en el período romántico, abarcando composiciones de Franz Liszt, Jean Sibelius y C. M. von Weber, con la participación del fagotista chaqueño Ignacio Giacomello como solista.

Como culminación del proceso de ensayo y perfeccionamiento, se llevarán a cabo dos conciertos públicos de clausura.

Se contará con la participación del fagotista chaqueño Ignacio Giacomello

Trayectoria del Maestro Marcos Martins Araujo

El director invitado posee una destacada proyección internacional en el ámbito de la música académica.

Martins Araujo ha dirigido conciertos en más de 20 países y actualmente se desempeña como director artístico de la Filarmónica OCB y de la Orquesta Filarmónica de las Artes, además de ser director asociado de la K-Orchestra de Corea del Sur.

Cabe destacar que cuenta con una amplia labor docente como coordinador de posgrados en música y exintegrante de la Orden de los Músicos de Brasil.

Quienes deseen sumarse a la capacitación gratuita pueden comunicarse con el CCN a los teléfonos 362-4422583 o 3624-365371.