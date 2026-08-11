San Cosme celebra el legado de Tránsito Cocomarola con música y conversatorios

Organizado por la Municipalidad de San Cosme con el acompañamiento del Instituto de Cultura de Corrientes, el sábado 15 de agosto se desarrollará el Encuentro de Nuevos Creadores Chamameceros en la Laguna Totora.

La jornada, articulada en torno al aniversario del nacimiento de Mario del Tránsito Cocomarola, reunirá conversatorios sobre la evolución del género, talleres de composición y un gran cierre musical a cargo de la Orquesta Folclórica de la Provincia.

Presentación oficial en el Instituto de Cultura

Las autoridades provinciales y municipales brindarán el jueves 13 los detalles de la jornada con una conferencia de prensa, a realizarce a las 11 en la sede del Instituto de Cultura, ubicada en San Juan 546 de la ciudad capital.

La presentación estará a cargo de la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, y de la intendente de San Cosme, Verónica Maciel.

En este evento se anunciará la grilla completa de disertantes y músicos que formarán parte de la propuesta en la Laguna Totora.

Espacios de debate, creación y música en vivo

El encuentro combinará la reflexión teórica sobre las raíces del género con propuestas artísticas.

Se realizarán conversatorios sobre los orígenes y la génesis del chamamé, el aporte innovador de Cocomarola al repertorio litoraleño y las técnicas de creación de nuevas poesías y composiciones.

La iniciativa busca poner en diálogo la tradición chamamecera con las búsquedas sonoras de las nuevas generaciones de artistas de la provincia.

El evento finalizará con la actuación en vivo de la Orquesta Folclórica de la Provincia de Corrientes en el predio turístico sancosmeño.