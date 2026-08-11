Se celebrará por primera vez el Día del Bailarín Correntino en homenaje a Dionisio Soler

La provincia de Corrientes vivirá una jornada histórica con la primera conmemoración oficial del Día del Bailarín Correntino, una fecha de profundo valor simbólico e institucional sancionada mediante la Ley Provincial Nº 6746.

La normativa fija cada 12 de agosto como un día de reconocimiento a los artistas que, a través de la danza folclórica y las expresiones coreográficas locales, mantienen vivo el patrimonio cultural de la región.

La conmemoración rinde un sentido homenaje a la memoria de Dionisio Soler, figura emblemática y referente indiscutido de la danza correntina por su vasta trayectoria, su vocación docente y su invalorable aporte a la difusión de las tradiciones populares.

Los fundamentos de la legislación aprobada remarcan la urgencia de poner en valor la labor de bailarines y bailarinas como auténticos embajadores de la identidad correntina. A través de sus interpretaciones, estos artistas transmiten de generación en generación la riqueza del chamamé y el folclore regional.

En esta edición inaugural, la gestión cultural concentrará sus actividades en las instalaciones del Teatro Oficial Juan de Vera, que reabrirá sus puertas para dar marco a una agenda que combinará archivos fotográficos, reflexiones académicas y galas de primer nivel.

Muestra histórica y espacio de debate sobre la danza regional

Dentro del cronograma oficial impulsado por el Instituto de Cultura de Corrientes, la actividad artística se pondrá en marcha con una Exposición Fotográfica emplazada en el foyer del coliseo correntino, habilitada del 10 al 13 de agosto en doble turno.

La muestra documenta la trayectoria de Dionisio Soler a través de imágenes inéditas, recuerdos de elencos históricos y momentos bisagra de la danza correntina.

Asimismo, la dimensión reflexiva de la celebración estará dada por el conversatorio denominado "Historia y actualidad de la danza correntina", programado para el jueves 13 de agosto a las 18:30.

El encuentro contará con las exposiciones de la destacada maestra Malena Bernich y de la presidenta del organismo cultural provincial, Lourdes Sánchez, quienes abordarán la evolución estilística del baile tradicional, los desafíos formativos actuales y el legado vivo impartido por Soler hacia las nuevas generaciones de bailarines.

Gala central, reconocimientos a la trayectoria y retiro de entradas

El hito central del festejo se concretará el jueves 13 de agosto a las 21 en la sala principal del emblemático coliseo capitalino. Durante la velada, las autoridades entregarán distinciones oficiales a la trayectoria de dos pilares de la formación artística local: la maestra Malena Bernich y el arquitecto José A. Ramírez, en reconocimiento a sus prolíficas carreras dedicadas a la enseñanza y la preservación de las raíces correntinas.

La ceremonia artística contará con la puesta en escena de elencos oficiales e invitados especiales, quienes desplegarán un recorrido coreográfico integrando las diversas expresiones de la danza regional.

Desde el Instituto de Cultura de Corrientes informaron que el público interesado en asistir a las funciones podrá retirar las entradas de manera libre y gratuita tanto en la boletería física del teatro como a través de la plataforma digital WePass.