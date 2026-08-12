Música para Volar presenta el espectáculo “Soda Sinfónico” en el Teatro Vera

El conjunto Música para Volar presentará su aclamado espectáculo “Soda Sinfónico” en el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes.

La propuesta reinterpreta las canciones más emblemáticas de la discografía de Soda Stereo a través de arreglos originales para orquesta y coro polifónico, combinados con una puesta audiovisual y la potencia del rock.

Las entradas ya se encuentran disponibles en boletería e Internet.

La propuesta conceptual y el despliegue escénico

El espectáculo está pensado como un ritual sonoro y visual integrado. La banda conformada por José Matteucci en batería/voz, Alexis Thompson en guitarra, Julieta Sciasci en bajo/voz y Bruno Moreno en piano, actuará junto a una orquesta sinfónica y un coro polifónico.

Las canciones contarán con arreglos originales escritos por Bruno Moreno que fusionan cuerdas, maderas y metales con la fuerza de la banda de rock.

La experiencia contempla recursos visuales desarrollados de manera específica para acompañar el relato conceptual de cada tema.

Música para Volar acumula una década de recorrido, habiendo integrado a más de 800 instrumentistas en escenarios de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Venta de entradas y promociones bancarias

El público ya puede acceder a las localidades para el show a través de las vías habilitadas: