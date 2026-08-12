Gran Gala de Ballet en Corrientes: bailarines del Teatro Colón se presentan en el Vera

El Teatro Oficial Juan de Vera se prepara para recibir la Gran Gala de Ballet "Las Estrellas del Colón presentan Bésame", una producción de excelencia bajo la dirección general de la maestra Lidia Segni.

La función se realizará el lunes 17 de agosto a las 20, reuniendo a destacadas figuras de la danza nacional, entre ellas el bailarín Jiva Velázquez y Caterina Stutz, en un repertorio que transita los pas de deux más célebres del ballet clásico y contemporáneo.

La propuesta artística y el elenco principal

El espectáculo reúne a destacados exponentes del cuerpo estable del afamado teatro porteño.

La gala incluye piezas representativas del repertorio clásico y contemporáneo articuladas bajo la visión estética de Lidia Segni.

El bailarín solista paraguayo, Jiva Velázquez, formado bajo la dirección de Segni y con amplia trayectoria en obras como El Lago de los Cisnes, Don Quijote, Giselle y Romeo y Julieta, encabezará el elenco masculino.

En tanto que Caterina Stutz, bailarina e integrante del cuerpo estable del Teatro Colón, formará parte de los cuadros principales del espectáculo.

La trayectoria de Lidia Segni

La directora general del espectáculo cuenta con una reconocida carrera internacional en el ámbito de la danza.

Como primera bailarina compartió escenarios internacionales con figuras de la talla de Rudolf Nureyev y Alexander Godunov.

En su rol de gestión y docencia fue directora del Ballet Estable del Teatro Colón y del Ballet Argentino de Julio Bocca, además de desempeñarse como preparadora de figuras como Eleonora Cassano y Herman Cornejo.

Además, integró jurados de certámenes internacionales como el Benois de la Danse en el Teatro Bolshoi y el Prix de Lausanne.

Venta de entradas y beneficios de pago

Para asistir al evento en la sala oficial, el público podrá adquirir sus pases a través de las siguientes modalidades: