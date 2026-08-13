Lourdes Sánchez bailará en el Teatro Vera después de 18 años: fecha y detalles del regreso

Lourdes Sánchez volverá a bailar en el Teatro Vera después de 18 años, con una participación especial en “Bloody Tango”. La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes será parte de la obra dirigida y producida por Noelia Marzol, que llegará el 4 de septiembre a la capital provincial.

El regreso tendrá un significado especial ya que Sánchez lleva casi dos años alejada de los escenarios. “Estoy muy feliz, muy nerviosa también, con miedos de volver a encontrarme con la bailarina”, dijo en una entrevista con Radionord.

Sánchez actualmente está al frente del Instituto de Cultura, pero aseguró que la danza es un lugar central en su vida. “Nunca voy a dejar de sentir lo que a mí me provoca bailar”, afirmó.

Cómo será el regreso de Lourdes Sánchez

“Bloody Tango” combina música y danza con una puesta contemporánea y un marcado despliegue escénico. La producción reúne a una cantante y 11 bailarines, entre ellos campeones mundiales de la disciplina.

El espectáculo también propone versiones tangueras de canciones populares y una puesta con elementos de sensualidad y teatralidad. Según adelantó, Sánchez tendrá una participación en tres o cuatro cuadros e interpretará nuevamente al mismo personaje que realizó en el pasado.

La artista contó que su primer ensayo fue una experiencia positiva y que pudo recuperar rápidamente los movimientos. “Quedé gratamente sorprendida porque la memoria estaba intacta. Me acordaba de todos los pasos”, relató.

Una vuelta con significado especial

La propuesta surgió después de varias invitaciones de Marzol para que regresara a los escenarios. Esta vez, la posibilidad de presentarse en Corrientes fue determinante para aceptar.

“Se daba todo para volver a bailar en Corrientes y regalarle eso a la gente”, dijo Sánchez. La artista recordó que durante años realizó temporadas en Carlos Paz, pero nunca pudo reencontrarse con el público de su provincia desde la danza.