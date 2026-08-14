Día del Bailarín Correntino: emotivo acto y gala artística en el Teatro Juan de Vera

El Teatro Oficial Juan de Vera se convirtió en el epicentro de las celebraciones por la primera edición del Día del Bailarín Correntino.

La efeméride cultural, instituida en homenaje al legado del recordado maestro Dionisio Soler, integró un conversatorio histórico sobre la disciplina, una muestra fotográfica y de indumentaria en el foyer, y una velada artística que reunió a los principales ballets e instituciones de la provincia.

La agenda comenzó con la apertura del conversatorio denominado "Historia y actualidad de la danza correntina", una propuesta que complementó la Exposición de Vestuarios y Fotografías Históricas habilitada desde el pasado 10 de agosto.

El espacio de diálogo contó con la participación central de la maestra Malena Bernich, fundadora de la Escuela Municipal de Danza Clásica de Corrientes y del Ballet de Cámara Municipal, quien repasó los hitos de la disciplina junto a la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, destacando la formación técnica de excelencia y los vínculos históricos trazados con el Teatro Colón.

Debate sobre la profesionalización de la danza y la memoria de Dionisio Soler

El panel institucional reunió a docentes, coreógrafos e intérpretes como Eldy Domínguez, José Aguilar, Joaquín Sosa, Sonia Beneyto y la directora artística del coliseo, Lucía Toledo, además de la Pareja Nacional del Chamamé y figuras del carnaval.

Durante el intercambio, los referentes del sector abordaron la realidad de la profesión y coincidieron en la urgencia de seguir abriendo oportunidades para las nuevas generaciones de bailarines.

Al evaluar el impacto de la jornada, Lourdes Sánchez enfatizó la significación personal e institucional de la fecha. "Es un día muy especial porque me considero bailarina hasta el último día de mi vida. Queremos impulsar y visibilizar que la danza es una carrera real; requiere un esfuerzo enorme, pero se puede vivir de la danza", manifestó la titular del organismo cultural.

A su turno, la maestra Malena Bernich recordó la impronta dejada por quien fuera su alumno en las aulas locales. "Fue una tarde muy emotiva al recordar a Dionisio, un exalumno que en su corta vida dejó un legado indispensable para nuestra cultura. Todos estos homenajes son gratificantes y nos demuestran que algo bueno hicimos en esta vida", expresó la formadora.

Gala artística a sala llena y entregas de distinciones

El cierre de los festejos tuvo lugar sobre el escenario principal del Teatro Oficial Juan de Vera, donde se desarrolló la Primera Gala Conmemorativa del Día del Bailarín Correntino ante una platea colmada.

La velada contó con las presentaciones consecutivas del Estudio de Ballet de Raúl Cerdán Aguirre y José Aguilar, la Escuela de Danza Clásica del coliseo, el Ballet Contemporáneo Municipal, el Ballet de Cámara Municipal, el Ballet Oficial de la Municipalidad de Itá Ibaté, los ganadores de los certámenes Pre-Fiesta de la Fiesta Nacional del Chamamé, el Ballet Mataco Lemos y el Ballet Inclusivo Divino Niño.

Hacia el final de la función, la conducción del Instituto de Cultura de Corrientes realizó la entrega formal de la Declaración de Interés a la directora artística Lucía Toledo.

Además, se otorgaron placas de reconocimiento y arreglos florales a la maestra Malena Bernich y al arquitecto José Ramírez, ratificando el compromiso oficial de consolidar esta fecha en la agenda cultural provincial para inspirar a los futuros artistas.