Comenzó el Festival de las Tres Orillas

Con una sala completamente colmada en el Teatro Flotante, este viernes 14 de agosto comenzó en nuestra ciudad el Primer Festival de Teatro de las Tres Orillas, un nuevo encuentro que reúne producciones teatrales de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre las artes escénicas del Litoral y promover la circulación de artistas, espectáculos y públicos entre las tres provincias.

La función inaugural tuvo además un marcado carácter comunitario con la participación de jóvenes del Centro de Promoción de Derechos (CPD) Corazón de Niño, del barrio Juan de Vera; CPD Jorge Mieres, del barrio Esperanza; y CPD Semillitas, del barrio San Francisco, dependientes de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia. Su presencia sumó una dimensión especialmente significativa al inicio del festival, reafirmando al teatro como un espacio de encuentro, participación y acceso a la cultura.

Durante tres jornadas, el festival propone una programación diversa que transita distintas poéticas, géneros y lenguajes escénicos, con obras provenientes de las tres provincias y propuestas destinadas a diferentes públicos. Las funciones se desarrollan en Teatro Flotante (La Rioja y Costanera), Teatro de la Ciudad (Pasaje Villanueva 1470) y Espacio Mariño (Santa Fe 847), consolidando a las salas independientes correntinas como escenarios fundamentales para el intercambio cultural regional.

La jornada inaugural comenzó con la presentación de “La Sillita (Diario de una Chiruza)”, unipersonal de la actriz y dramaturga entrerriana Griselda “Mona” Gastiasoro, integrante del Grupo Teatral Independiente ARRA, de Concepción del Uruguay.

La obra propone un recorrido por la vida de una mujer atravesada por situaciones de maltrato, desigualdad y diferentes formas de violencia, construyendo una mirada profundamente humana sobre las consecuencias de la exclusión y la injusticia.

La participación de los tres Centros de Promoción de Derechos dependientes de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia otorgó, además, un valor especial a esta primera función, acercando a jóvenes a una experiencia artística compartida y reafirmando la importancia de generar políticas y acciones que garanticen el acceso a la cultura.

La programación continuará este sábado 15 de agosto con “Barrio Tesis”, de la compañía rosarina ¡Arte Club!, a las 19 en el Teatro Flotante; “Decir Sí”, de Griselda Gambaro, a las 20 en la misma sala; una nueva función de “La Sillita (Diario de una Chiruza)”, a las 21; y “Gaznápiro, un espectáculo simplón”, creación del santafesino Federico Toobe, a las 22.30 en el Teatro de la Ciudad.

El domingo 16 será el turno de “Embopa”, producción correntina escrita por Mauro Santamaría y dirigida por Nancy García y Víctor Cardozo, a las 17 en Espacio Mariño; “Tercero Incluido”, de Eduardo “Tato” Pavlovsky, a las 20 en el Teatro de la Ciudad; y “Una Chica de Revista”, escrita y dirigida por César Román Escudero e interpretada por el Grupo de Teatro Independiente Del Pueblo, de Crespo, a las 21.15 en Espacio Mariño.

Con esta primera edición, el Festival de Teatro de las Tres Orillas comienza a construir una propuesta que trasciende la presentación de espectáculos para convertirse en un espacio de integración cultural, circulación artística y fortalecimiento de las salas independientes del Litoral.

Más información y programación: @flotantesietecorrientes, @teatrodelaciudadctes y @espacio_marinio.