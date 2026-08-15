Un correntino presentó un libro revelador: "Calmar la mente, sanar el alma"

"Este libro significa para mí poner en palabras las numerosas experiencias de dolor que me llevaron a reinventarme", expresó Raúl Lencinas este viernes a la noche, en la apertura de la presentación de su libro "Calmar la mente, sanar el alma", que se desarrolló en las instalaciones del exclusivo Resto del Club Regatas América, de la ciudad bonaerense de Tigre.



Ante más de 200 personas que llegaron exclusivamente al lanzamiento de su obra, el terapeuta correntino hizo gala del contenido "sanador" de esta herramienta, donde recrea decenas de casos exitosos de pacientes que concurrieron a sus consultorios, con desesperación o desesperanzas.





Al inicio, fiel a sus raíces litoraleñas, se oyó el chamamé "Camino del Arenal", que dio lugar a la particular presentación donde los invitados se llevarían la sorpresa de participar de un súper y emotivo taller grupal.



"El libro propone detenernos, mirarnos, comprender nuestra historia, preguntarnos qué estamos cargando, qué estamos repitiendo y qué podemos hacer diferente con lo que nos está pasando", se preguntó ante un auditorio colmado.





Luego remarcó: "Sanar no es olvidar, es aprender a vivir con lo que duele, sin que detenernos".



Aclaró que "este libro no fue pensado solamente para ser leído, sino para ser trabajado, para acompañarnos y para darnos luz frente a adversidades".



Según el autor, "fue una noche cargada de emociones, encuentros, abrazos, miradas, historias y mucha energía compartida. Ver tantas personas reunidas alrededor de un libro que nació desde mi propia experiencia y desde tantos años acompañando procesos de transformación fue profundamente movilizador", relató al resumir su experiencia del lanzamiento.



Luego agradeció "a cada persona que estuvo presente; a quienes acompañaron este camino desde el comienzo, a quienes se permitieron sentir, participar y ser parte de esta experiencia".





En su discurso, lanzó una revelación donde redobló la apuesta al afirmar que “Calmar la mente, sanar el alma ya no es solamente mi libro. Desde esta noche, también empezó a ser parte de la historia de cada persona que se llevó una página, una frase, una reflexión o una emoción".



Después de la presentación, los concurrentes buscaron al autor para autografiar su ejemplar. "Cada firma llevó mucho más que mi nombre. Llevó gratitud, emoción, historias compartidas y el deseo profundo de que estas páginas acompañen procesos, despierten preguntas y ayuden a sanar", expresó.

Historia





Raúl Lencinas, nació en Corrientes un 20 de septiembre de 1975 donde incursionó en la carrera de Comunicación Social, para luego desarrollar su potencial como terapeuta integral, en Buenos Aires, donde ostenta 24 títulos, entre los que podría mencionarse máster en psicogénesis transgeneracional, constelador familiar, y sistémico akáshico, así como especialista en bioneuromoción y coach life, entre otras 21 preparaciones académicas.



Desde cada una de ellas, aborda distintas miradas según sea el caso y por eso sostiene que "cada herida guarda una enseñanza, para quien decide mirarla con amor".





En este libro bucea el mundo de las emociones como pocos, ya que el escritor conoce la génesis de la ansiedad y lo que conlleva en estos tiempos donde las personas andan deprisa, ocupados en cientos de cosas.



"Me considero como el ave fénix, porque aprendí a resurgir de mis propias cenizas. En mi historia hubo quiebres, finales, y comienzos que dolieron, pero en cada uno de ellos escuché a mi corazón", remarca en uno de los párrafos salientes de su libro en el que se considera un "docente de alma", formación que también obtuvo con honores.



Quienes lleguen a tener uno de los ejemplares en sus manos sabrá de historias, vivencias de emociones fuertes y lo más valioso, de una salida esperanzadora, a situaciones que se presentaron como callejones sin salida.



Como cierre de su trayectoria, podría mencionarse además que es capacitador en inteligencia emocional, coach organizacional y co fundador del Club Rotary Sin Fronteras de Argentina.



Se lo puede encontrar en redes sociales de facebook, instagram, tick tok o al contacto 11 3258 5949 para quienes también buscan mejorar su calidad de vida desde lo emocional.