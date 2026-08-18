El proyecto de cine comunitario creado por el Papa Francisco llegó por primera vez a la argentina y eligió Caá Catí para concretarlo

Se trata de la primera alianza formal de Aldeas con una organización cultural argentina, incorporando a Km0. Polo Cultural de los Esteros (con base en Caá Catí) a una red internacional que impulsa proyectos audiovisuales nacidos desde las comunidades. El objetivo es promover, desde Caá Catí, un movimiento cinematográfico y social en el que los propios pueblos sean autores y protagonistas de sus historias.

La presentación se realizó durante el 12.ª edición del Festival Regional de Cine Rural y contó con la presencia de Teresa Leveratto, directora de Aldeas y Julieta Williams, directora de Scholas Argentina. Dicho evento contó con unos 300 jóvenes de más de 20 escuelas rurales secundarias de toda la provincia, además de estudiantes universitarios, gestores culturales y artistas.

La noticia de la alianza también fue compartida con el pueblo de Caá Catí durante la proyección de “Vida entre Mundos”, primera película de Aldeas Scholas Films, que registra la creación de un mural de 4 kilómetros pintado por el Papa Francisco junto a jóvenes de todos los continentes. La misma se pudo disfrutar mediante una pantalla gigante ubicada dentro de la iglesia Nuestra Señora del Rosario y contó con una nutrida concurrencia.

En su visita a Corrientes, la delegación de Aldeas y Scholas junto a integrantes del “Km0” cumplieron con una nutrida agenda que incluyó reuniones con autoridades del gobierno provincial (Ana Miño Ministra de Educación, Lourdes Sánchez Presidenta del Instituto de Cultura y Jorge Meza Ministro de obras y Servicios Públicos, quien además ofició de nexos entre las partes). Además, los recibió el Arzobispo de Corrientes, Monseñor José Larregain. También se destaca el encuentro con altos funcionarios de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el recibimiento del Intendente de Caá Catí, Selmar Meza, como anfitrión (la mayoría de las actividades se concentraron en esta localidad). El objetivo de reuniones es contar con cada una de las partes mencionadas como aliados una vez que se pongan en marcha los distintos proyectos que surjan del encuentro entre “Aldeas” y “Km0”.

Aldeas forma parte de Scholas Occurrentes, el movimiento educativo y cultural creado por el Papa Francisco a pocos meses de iniciar su papado con la misión de hacer realidad la cultura del encuentro. Francisco decía “no podemos cambiar el mundo si no cambiamos la educación”. Aldeas viene trabajando con comunidades en Lombok (Indonesia), Tujereng (Gambia) y Polizzi Generosa (Italia) —el pueblo del que emigró la familia Scorsese—, reuniendo a jóvenes cineastas, comunidades enteras y reconocidos artistas locales. La nueva Aldea elegida es Caá Catí, siendo la primera en américa y la primera en la tierra que vio nacer a Francisco.

Por su parte, Km0. Polo Cultural de los Esteros es una asociación civil con sede en Caá Catí integrada por profesionales de distintas disciplinas que impulsa proyectos vinculados a la cultura, la educación, la ciencia, el arte, el cuidado del ambiente y el turismo sostenible. Su base es un “refugio de artistas” construido en barro y paja ubicada en el medio del monte y a orillas del estero Santa Lucía. Desde allí, su trabajo combina naturaleza, arte y comunidad, con especial énfasis en el protagonismo de las juventudes y el desarrollo territorial.

La alianza fue comunicada en las redes oficiales tanto de Aldeas (@aldeasfilms) como de Scholas Internacional (@scholasoccurrentes) en IG. La misma ya dio sus primeros pasos, en fase piloto, a través de dos talleres audiovisuales dictado por el cineasta italiano Claudio Stammelluti, uno para estudiantes rurales de la extensión áulica de Tacuara Carandy (General Paz), y el otro para realizadores emergentes de Caá Catí.