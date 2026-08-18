Rolando Camozzi Barrios presenta su 13° obra: “De la breve espera y la esperanza cierta”

n Como cada año, Rolando Camozzi Barrios vuelve a su patria y en cada regreso deja una obra para la posteridad. En esta oportunidad presentará en Corrientes, el 27 a las 19 en el Museo Vidal su 13° obra: “De la breve espera y la esperanza cierta”. Hará lo propio en Goya y en San Luis del Palmar, su pueblo.



“Este nuevo libro es sobre el compartir, el vivir. Ya que el hombre solo se siente un poco ¿no? Y estando solo pues no puede lograr mucho, necesitamos de la presencia de mucha gente. De lo colectivo. Somos seres sociales necesarios.De cuánta gente estamos hablando. De cuántos dolores y esperanza”, explica.



“Se debe reconocer que hubo un fracaso colectivo muy llamativo y ese es un gran tema. Las ideologías proponían un futuro mejor, pero fracasaron. El pueblo era un pretexto, pero no era realmente una presencia participativa, viva, que tenía voz, que tenía voto, sino que le decían al pueblo lo que tenía que hacer. Desde arriba siempre. No había un reconocimiento al pueblo”, agrega.



“Pero es importante compartir, reconocerse en lo colectivo, para que las cosas cambien de verdad”, detalla y cita al Papa Francisco: “En el tiempo de la inteligencia artificial no podemos olvidar que para salvar lo humano hacen falta la poesía y el amor”.



La nueva obra de Rolando Camozzi Barrios puede conseguirse en la librería Contexto.



Ilustra la tapa del libro la imagen de un ancla y el autor recuerda: “Es el símbolo de la esperanza.



Camozzi Barrios nació en San Luis del Palmar en la Navidad de 1932. Reside en Madrid (España) desde 1976, año en que debió abandonar su pals impelido por la dictadura militar. Tiene también nacionalidad española.

Cursó sus estudios secundarios en Corrientes Capital y sus estudios superiores en la ciudad de La Plata. Obtuvo su Licenciatura en Filosofía por la Universidad San Tommaso de Roma (Italia). Amplió estudios de Sociología en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y de Psicología Pedagógica y Hermenéutica en la Univ. Complutense de Madrid (España).Fue en Goya, la ciudad donde ejerció por espacio de quince años las cátedras de Literatura Argentina e Hispanoamericana y de Filosofía en diversos Colegios e Instituciones de Enseñanza Media, así como Antropología Filosófica e Historia de la Filosofía Contemporánea en el Instituto Superior de Profesorado “José Manuel Estrada#.En Madrid ejerció principalmente la crítica literaria, tanto en diarios (ABC, Informaciones, Ya), como en revistas literarias (Reseña, Estafeta, Nueva Estafeta, Cambio 16), entre otras.Ha editado, asimismo, libros diversos, tales como ensayos filosóficos, literarios y biblicos. Es miembro de la Asociación de Escritores de España.