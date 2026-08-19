El Teatro Vera proyectará el documental de la Unne sobre Las Hermanas Vera

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y el Colectivo Syry presentarás el próximo miércoles 26 de agosto a las 20:30 en el Teatro Oficial Juan de Vera el documental “Regreso a Caá Catí: El viaje de Las Hermanas Vera”.

Con guion y dirección de la investigadora Carolina Gandulfo, el filme propone un recorrido por los 57 años de trayectoria artística de Rafaela y Bonni Vera, rescatando sus raíces en el pueblo natal, la lengua guaraní y la identidad del chamamé regional.

La obra y el retorno al pueblo natal

La pieza audiovisual recorre los aspectos íntimos y comunitarios de las legendarias chamameceras.

El filme retrata la infancia de Rafaela y Bonni Vera en Caá Catí, sus inicios en la música y el emotivo regreso en 2018 para cantar por primera vez en su pueblo natal tras medio siglo de consagración.

La producción articula la vivencia de las artistas con el uso cotidiano de la lengua guaraní, el mapa de afectos familiares y la cultura del Nordeste.

El largometraje fue producido por la Unne con la colaboración del Colectivo Syry y el apoyo de la Municipalidad de Caá Catí.

Dirección académica y compromiso con la cultura

El proyecto audiovisual refleja el rol social de la universidad pública en el contexto actual: