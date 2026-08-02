Corrientes tiene representante infantil para la 7ª Fiesta de Cultura y Tradición

La provincia de Corrientes volverá a decir presente en uno de los encuentros culturales más importantes del país. La niña Constanza Miño Squarzon fue presentada oficialmente como la representante correntina en la Categoría Infantil de la 7ª edición de la Fiesta de Cultura y Tradición Argentina, que se desarrollará el 7 de noviembre en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires.

La organización comenzó a recibir a las postulantes provenientes de distintos rincones de la Argentina, quienes llegarán con el objetivo de representar a sus provincias y poner en valor las tradiciones, la identidad y el patrimonio cultural de cada región.

Constanza tendrá la responsabilidad de representar a una provincia reconocida por su riqueza cultural, cuna del chamamé, los Esteros del Iberá, el río Paraná y una profunda tradición que forma parte de la identidad nacional.Desde la organización le dieron una cálida bienvenida destacando la importancia de su participación y expresando el deseo de que viva una experiencia inolvidable junto a las demás representantes del país.La Fiesta de Cultura y Tradición Argentina, declarada Entidad de Bien Público Nº 329 e inscripta en el INPI (Registro Nº 3.505.258), continúa consolidándose como un espacio de encuentro para promover las costumbres, el folklore y los valores tradicionales argentinos.La dirección nacional del evento está a cargo de Victoria Sofía Quiles, acompañada por la vicedirectora nacional Cecilia Kalenberg y la coordinadora nacional Viviana Alejandra Lasso Gorer.