Un ballet nacido en Santo Tomé fue preseleccionado para los Martín Fierro de la Danza

La danza volvió a ocupar el centro de la escena con una jornada cargada de emociones, talento y compromiso artístico. El pasado domingo, en el Teatro Vera de la ciudad de Corrientes, El Regional Ballet, de Santo Tomé, participó de Martín Fierro Danza – Chaco/Corrientes y fue preseleccionado con dos cuadros, entre ellos el estreno de una obra creada especialmente para la ocasión: “Sinfonía Chaqueña”.

La presentación significó mucho más que una actuación sobre el escenario. Detrás de cada movimiento hubo un trabajo colectivo que involucró a bailarines, docentes, artistas y familias, con el objetivo de poner en valor la formación artística y la identidad cultural de la región.

Una obra que nació del trabajo colectivo

“Sinfonía Chaqueña” fue dirigida y coreografiada por el profesor Héctor D. Galarza, quien asumió el desafío de construir una propuesta propia a partir del lenguaje de la danza y de la riqueza cultural del Nordeste argentino.

Cada detalle de la puesta en escena fue acompañado por horas de ensayo, dedicación y compromiso, desde los movimientos de los bailarines hasta el vestuario y la presentación final.

El profesor Héctor Galarza, señaló a El Litoral: “Haber sido preseleccionados para los Martín Fierro de la Danza significa muchísimo más que estar dentro de una lista. Para mí, representa años de trabajo, de sueños, de sacrificios, de apostar una y otra vez por la danza y por nuestros artistas del interior”.

“Representa también el orgullo de poder llevar el nombre de Santo Tomé, Corrientes, y demostrar que desde el interior también se puede crear, producir y emocionar a través del arte”, continúo Galarza.

“Personalmente, como director y coreógrafo, siento una enorme felicidad y un profundo orgullo. Porque cada paso que damos me confirma que todo esfuerzo tiene sentido cuando se hace desde el amor y con la convicción de seguir creciendo”, agregó a este medio.

Los bailarines que representaron a Santo Tomé

El Regional Ballet

Los protagonistas de la presentación fueron Milena Sena, Santiago Meza Maciel, Agustina Lagraña, Agustín Acosta, Milena Itatí Silvero, Luana Loreiro, Guadalupe Gomez y Luna Romero.

Los bailarines asumieron el desafío de estrenar “Sinfonía Chaqueña” y representar a Santo Tomé en el encuentro realizado en el Teatro Vera, aportando a la puesta en escena su energía y sensibilidad.

A través de la danza, la obra buscó transmitir una mirada sobre las raíces y la identidad regional, llevando al escenario una propuesta vinculada con la cultura del Nordeste argentino.

El reconocimiento también alcanzó a quienes acompañan el proceso artístico desde fuera del escenario. Las mamás y los papás de los bailarines fueron señalados como un pilar fundamental para que cada experiencia pueda concretarse.

Ensayos, viajes y presentaciones forman parte de un recorrido que requiere acompañamiento constante y que permite a los jóvenes continuar desarrollándose en el ámbito de la danza.