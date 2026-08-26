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Novena temporada

La aclamada comedia correntina “Terapia” se presentará en el Teatro Vera

Estrenada en 2017, la obra cosechó menciones de honor en la Fiesta Provincial de Teatro, realizó funciones en Caba y el NEA, y fue galardonada en festivales internacionales.

Por El Litoral

Miércoles, 26 de agosto de 2026 a las 08:19

A meses de cumplir su novena temporada ininterrumpida en cartel, la aclamada comedia “Terapia” desembarca en el Teatro Oficial Juan de Vera para una función especial el jueves 3 de septiembre.

Escrita por el reconocido dramaturgo Martín Giner, la obra aborda un desopilante encuentro en un consultorio psicoanalítico.

Con las actuaciones de Edu Morales y Juan Pablo Vallejos bajo la dirección de Adrián Ávalos, la producción local llega al coliseo mayor tras un exitoso recorrido por salas del país, ferias del libro y festivales internacionales de Paraguay y Brasil.

Trama y trayectoria del fenómeno teatral

La obra propone un abordaje desopilante sobre la cordura y las relaciones humanas:

La historia gira en torno al cruce entre un metódico psicoanalista que no supera la muerte de su esposa y un disparatado paciente con un complejo severo de Edipo que acude por su "madre", desencadenando alocadas sesiones junto a un tercer personaje.

Estrenada en diciembre de 2017, la obra cosechó menciones de honor en la Fiesta Provincial de Teatro, realizó funciones en la Caba y el NEA, y fue galardonada en festivales internacionales de Encarnación (Paraguay), Uruguaiana e Itaqui (Brasil).

En escena actúan Edu Morales (El Paciente / Producción) y Juan Pablo Vallejos (El Doctor). La dirección general pertenece a Adrián Ávalos y la técnica a Ezequiel Maidana.

Entradas y datos de la función

El espectáculo es apto para mayores de 12 años.

Los tickets ya están disponibles a través de los canales oficiales y se pueden adquirir de forma online en weepas.ar o de manera presencial en la boletería del Teatro Vera (San Juan 637), de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21

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