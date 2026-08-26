La aclamada comedia correntina “Terapia” se presentará en el Teatro Vera

A meses de cumplir su novena temporada ininterrumpida en cartel, la aclamada comedia “Terapia” desembarca en el Teatro Oficial Juan de Vera para una función especial el jueves 3 de septiembre.

Escrita por el reconocido dramaturgo Martín Giner, la obra aborda un desopilante encuentro en un consultorio psicoanalítico.

Con las actuaciones de Edu Morales y Juan Pablo Vallejos bajo la dirección de Adrián Ávalos, la producción local llega al coliseo mayor tras un exitoso recorrido por salas del país, ferias del libro y festivales internacionales de Paraguay y Brasil.

Trama y trayectoria del fenómeno teatral

La obra propone un abordaje desopilante sobre la cordura y las relaciones humanas:

La historia gira en torno al cruce entre un metódico psicoanalista que no supera la muerte de su esposa y un disparatado paciente con un complejo severo de Edipo que acude por su "madre", desencadenando alocadas sesiones junto a un tercer personaje.

Estrenada en diciembre de 2017, la obra cosechó menciones de honor en la Fiesta Provincial de Teatro, realizó funciones en la Caba y el NEA, y fue galardonada en festivales internacionales de Encarnación (Paraguay), Uruguaiana e Itaqui (Brasil).

En escena actúan Edu Morales (El Paciente / Producción) y Juan Pablo Vallejos (El Doctor). La dirección general pertenece a Adrián Ávalos y la técnica a Ezequiel Maidana.

Entradas y datos de la función

El espectáculo es apto para mayores de 12 años.

Los tickets ya están disponibles a través de los canales oficiales y se pueden adquirir de forma online en weepas.ar o de manera presencial en la boletería del Teatro Vera (San Juan 637), de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21