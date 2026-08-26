El comediante Mike Chouhy llega al Teatro Vera de Corrientes con "Ruido de Mate"

El comediante e influencer Mike Chouhy desembarca en la capital correntina para presentar su nuevo show de stand up "Ruido de Mate".
La función tendrá lugar este sábado a las 21 en el Teatro Oficial Juan de Vera.
La propuesta combina observaciones sobre el caos cotidiano, humor absurdo, música en vivo al piano e interacción con el público.
Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del coliseo y a través de internet con promociones bancarias.
Propuesta humorística y contenido del show
El espectáculo se caracteriza por una mirada ácida sobre las dinámicas diarias y familiares.
El show combina monólogos de observación cotidiana con canciones al piano y momentos de improvisación libre con la audiencia.
La puesta aborda sin rodeos temas como la paternidad, las películas de Disney, la convivencia en pareja, las fiestas infantiles y las rutinas de entrenamiento.
Mike propone una hora de comedia ágil centrada en la cotidianeidad, libre de moralejas o mensajes solemnes.
Venta de entradas y beneficios de pago
Se trata de un espectáculo apto para mayores de 16 años.
La producción confirmó las vías de acceso e incentivos de compra para el público:
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Puntos de venta: online en weepas.ar o en la boletería del Teatro Vera (San Juan 637), de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.
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Promoción bancaria: clientes del BanCo cuentan con la posibilidad de abonar en 3 cuotas sin interés y con un 20% de descuento.