La Unne será sede del VIII Congreso Nacional de Folklore

La Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Academia Nacional del Folklore ultiman los preparativos para el VIII Congreso Nacional de Folklore, que se desarrollará del 19 al 21 de agosto en la ciudad de Resistencia, Chaco, bajo modalidad híbrida.

En esta edición, el encuentro tendrá como eje central "Miradas interdisciplinarias en torno al folklore en la región del NEA", con el objetivo de generar un espacio de intercambio entre saberes académicos, experiencias territoriales y prácticas culturales contemporáneas.

El congreso reunirá a investigadores, docentes, artistas y gestores culturales, quienes abordarán el folklore desde distintas disciplinas, promoviendo el diálogo entre las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias naturales y el ámbito artístico y literario.

En ese marco, la Facultad de Artes mantiene abierta la convocatoria para la presentación de trabajos y propuestas de participación que analicen las diversas manifestaciones del folklore y su impacto en la identidad, el patrimonio y la cultura regional.

Los ejes del congreso

Las actividades se organizarán en torno a cinco ejes temáticos:

Folklore, naturaleza y diversidad biocultural , centrado en la relación entre naturaleza, cultura y saberes ambientales.

, centrado en la relación entre naturaleza, cultura y saberes ambientales. Folklore, identidad y territorio , enfocado en los procesos de construcción identitaria, las migraciones y las expresiones culturales regionales.

, enfocado en los procesos de construcción identitaria, las migraciones y las expresiones culturales regionales. Narrativas, lenguajes y representaciones del folklore , dedicado a la oralidad, la memoria, la escritura y las producciones audiovisuales.

, dedicado a la oralidad, la memoria, la escritura y las producciones audiovisuales. Folklore, patrimonio y políticas culturales , orientado al análisis de la preservación y gestión del patrimonio cultural.

, orientado al análisis de la preservación y gestión del patrimonio cultural. Folklore, contemporaneidad y transformaciones tecnológicas, que abordará el impacto de las nuevas tecnologías en la producción, circulación y resignificación de las expresiones folklóricas.

Además, el congreso también incluirá producciones de autor vinculadas al folklore que circulan a través de las industrias culturales o que son impulsadas por organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Con esta nueva edición, el Congreso Nacional de Folklore busca consolidarse como uno de los principales espacios de reflexión e intercambio sobre las culturas populares del país, con especial énfasis en la riqueza cultural de la región del Nordeste Argentino (NEA).