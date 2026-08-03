Actividades en museos: abren muestras sobre devoción, arte textil y el festival ArtePue!

El Instituto de Cultura de Corrientes presentó la oferta de actividades para todo el mes de agosto en los distintos museos provinciales.

La agenda, pensada para vecinos y turistas con acceso libre y gratuito, abarca exposiciones de arte contemporáneo, muestras textiles, talleres, el ciclo editorial de la Unne y proyecciones de cine dedicadas al Mes de las Infancias.

Muestras y exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo (MACC)

El espacio albergará una variada propuesta conceptual durante las distintas semanas del mes:

"Fe y Devociones" (Miércoles 5 - 19:00): inauguración de una exposición que dialoga entre la fe católica tradicional y la religiosidad popular correntina a través de artistas regionales.

"Teselas del alma" (Viernes 7 - 19:00): muestra sobre arte en mosaico en el hall del Macc , acompañada por una charla de la psiquiatra Marcela Triay sobre arte y salud mental.

"Se me metió una siesta en el ojo" (Sábado 22 - 19:00): exposición de arte textil del creativo libreño Jorge Sánchez, con curaduría de Melisa Rolón.

Cine para las infancias, editorial y la tercera edición de ArtePue!

Propuestas multidisciplinarias para integrar a la comunidad y a los creativos emergentes, con la proyección de un ciclo de cine especial en el auditorio del cuarto piso del Macc.

Además, se realizarán presentaciones de la Editorial de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) los jueves 6 y 13 de agosto.

El cierre del mes con la 3ª edición del festival ArtePue! que reúne música en vivo, danza, actuación, fotografía y streaming con artistas del interior provincial sábado 29 desde las 18 hasta las 22.

Talleres, coro y teatro en el Museo de Bellas Artes "Dr. Juan Ramón Vidal"

El histórico espacio de arte ofrecerá actividades formativas y espectáculos en vivo:

Talleres de acuarela: dictados por la Asociación de Amigos del Museo los sábados 8 y 22 de agosto.

Proyección "Raíces del Muralismo" (Miércoles 12): entrevista realizada por el Grupo Ñande Arte al maestro Miguel Niella.

Música en vivo (Jueves 20): concierto especial a cargo de los coros del Instituto de Música de la Provincia.

Actividades permanentes: ensayos semanales del Conjunto Coral Kurui (martes), taller de narrativa oral con María Silvia Pozo (miércoles) y ensayos abiertos del grupo teatral Argonautas (sábados).

Muñecas, percusión y presencia federal en el Museo del Carnaval

La fiesta mayor de la provincia se vivirá a través de talleres e itinerancia:

Muestra de trajes (Jueves 13): exposición de muñecas vestidas con indumentaria tradicional del carnaval.

Confección y percusión: taller de boas artificiales por Sebastián Forte (viernes 14) y taller de percusión infantil con el Instituto de Música (viernes 21).

Acciones itinerantes: presencia del museo en la Fiesta Nacional del Dorado (14 al 16 de agosto) y presentación de la Bandera Institucional en Yapeyú (lunes 17).

Naturaleza y dinosaurios en el Museo Amado Bonpland

La institución de ciencias naturales desplegará actividades para toda la familia:

Muestra etnobotánica (Desde el 12 de agosto): exposición desarrollada junto a instituciones científicas.

Ruta jurásica: Taller infantil "El camino de los dinosaurios" y los tradicionales Safaris Urbanos los días sábado.

Día del Árbol (28 de agosto): plantación simbólica de un ejemplar de yerba mate en el predio del museo.

Amigurumis, sellos y técnicas tradicionales en el Museo de Artesanías (MAT)

El MAT enfocará sus espacios en la transmisión de oficios y el entretenimiento infantil: