El Teatro Vera recibe “Pasaporte a la danza”, un viaje por ritmos del mundo

El Teatro Oficial Juan de Vera albergará la función de "Pasaporte a la danza" el domingo 6 de septiembre, una propuesta escénica interdisciplinaria dirigida por Alejandra Jauregui y producida por Actecor.

A través de una narrativa que combina teatro, baile y actuación, la obra propone un recorrido por ritmos tradicionales e internacionales, reuniendo a una decena de academias y grupos de danza de la provincia.

Propuesta artística y diversidad de géneros

La historia sigue el viaje imaginario de una profesora y sus alumnos por distintos continentes y expresiones culturales.

El repertorio abarcará estilos como danza neoclásica, danzas árabes, bollywood, ritmos urbanos y latinos, samba y folklore argentino, representando a países como Francia, Arabia, India, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Brasil y Argentina.

La dirección artística está a cargo de Alejandra Jauregui, mientras que la producción general es llevada adelante por el equipo de Actecor integrado por Loly Fiorini, Mauro Santamaría, Eduardo Morales, Melina Dionisi, Charly Valenzuela y Toni Monzón.

Elencos participantes y venta de tickets

El espectáculo funcionará como un punto de encuentro colectivo entre escuelas y ballets locales.

Participarán la Academia AJ Danza, BellyPlie, Élevée Heels, Al mayr, Mil Ritmos, Malak Dance, Solafro, Agua de Lluvia, Estilo Femenino y el Ballet Release con la colaboración de Teatro Musical Corrientes.

Las entradas están disponibles en la plataforma weepas.ar y en la boletería del teatro (San Juan 637), de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.

La función cuenta con la opción de financiamiento en 3 cuotas sin interés y un 20% de descuento abonando con tarjetas del Banco de Corrientes.