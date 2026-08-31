El Teatro Vera recibe a las figuras del chamamé en un tributo a Rosendo y Ofelia

El Teatro Oficial Juan de Vera albergará una noche especial del ciclo "Latidos de Chamamé" dedicada al histórico dúo Rosendo y Ofelia el 24 de septiembre a las 21.

La propuesta, impulsada por Ariel Palacio, hijo del matrimonio, y el músico Javier Sá, reunirá sobre el escenario a grandes referentes de la música litoraleña para repasar la obra integral de la icónica pareja artística.

Liderazgo del tributo y nómina de artistas invitados

La velada reunirá a una selección de referentes de la música popular argentina.

El proyecto está encabezado por Ariel Palacio junto al autor y compositor Javier Sá.

El escenario del Vera contará con la participación especial de Los Alonsitos, Las Hermanas Vera, Los Bofill, Aldy Balestra, Pancho Sá y el Dúo González Burgos.

Además, se reunirán las voces femeninas solistas de Gicela Méndez Ribeiro, Verónica Noguera y Florencia de Pompert, quienes interpretarán los clásicos que Ofelia inmortalizó en su faceta solista.

La formación musical estará integrada por Ariel Palacio, Raúl Gutta, Uli Gómez, Brunito Ortiz y Ricky Orellana.

Venta de entradas y promociones vigentes

Los tickets para la función ya se encuentran disponibles a través de canales físicos y digitales

Se pueden adquirir en la plataforma weepas.ar o en la boletería del teatro (San Juan 637) de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.

Por otro lado, la compra cuenta con la opción de 3 cuotas sin interés y un 20% de descuento abonando con tarjetas del Banco de Corrientes