Iván Noble en Corrientes: presenta "Canciones Traspapeladas" en el Teatro Vera

El músico y escritor Iván Noble regresa a la capital correntina este viernes a las 21:30 para presentar su espectáculo "Canciones Traspapeladas" en el Teatro Oficial Juan de Vera.

Se trata de un concierto en formato íntimo pensado para rescatar composiciones de su carrera solista y de su paso por Caballeros de la Quema que habían quedado fuera de sus listas habituales, ofreciendo un reencuentro nostálgico con el público regional.

Un viaje íntimo por las canciones "del cuarto cajón"

El espectáculo propone una revisión de la historia musical del exlíder de Caballeros de la Quema. Sobre la búsqueda artística que dio origen al show, el propio artista detalló el concepto de la propuesta.

"Es un show de canciones que, por misteriosos motivos, había dejado de cantar desde hace largo tiempo. Decidí sacarlas del cuarto cajón de la cocina y llevarlas de nuevo al escenario", expresó Noble.

Para tal ocasión se promete una puesta acústica y cercana, centrada en la canción de autor, la poética de sus letras y el contacto directo con la audiencia.

El repertorio integrará un recorrido por sus más de tres décadas de trayectoria, desde los clásicos noventosos con su banda hasta sus álbumes solistas como Preguntas equivocadas, Intemperie y La parte de los ángeles.

Trayectoria multifacética, entradas y promociones

Toda la información operativa para acceder a la función del fin de semana en el coliseo correntino: