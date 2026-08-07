Corrientes tendrá su primera Expo Coleccionismo: cuándo se realiza y qué objetos exponen

Corrientes realizará la primera edición de la Expo Coleccionismo, un encuentro que reunirá a expositores locales para mostrar piezas históricas y compartir los recuerdos que existen detrás de cada objeto. La actividad se desarrollará mañana, en el Colegio General San Martín de la capital provincial.

La propuesta estará abierta al público mañana, desde las 14 hasta las 19:30, y busca poner en valor el patrimonio cultural que conservan los coleccionistas correntinos. La iniciativa es impulsada por la Dirección de Relaciones Internacionales del Senado provincial.

Las exposiciones

Durante la jornada, se podrán recorrer exhibiciones con antigüedades, monedas, billetes, estampillas y documentos de época. Además, también habrá revistas, juguetes antiguos, cámaras fotográficas y discos de vinilo.

El encuentro apunta a generar un espacio de intercambio, además de promover la preservación de objetos que forman parte de la memoria colectiva. La organización destacó que la actividad quiere acercar la historia a personas de todas las edades.

La expo cuenta con el acompañamiento del vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, y se presenta bajo la consigna: “La historia también se colecciona”.



