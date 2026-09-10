Fernando Samartin presenta "Culto Gitano", el homenaje a Sandro, en el Teatro Vera

Los grandes clásicos, la pasión y el romanticismo de Sandro reaparecerán en la escena local con la llegada del espectáculo Culto Gitano, encabezado por el cantante e intérprete Fernando Samartin, el pròximo 7 de novimebre, a partir de las 22, en el Teatro Juan de Vera.

La propuesta artística repasa los éxitos más emblemáticos de la música popular argentina junto a la banda de músicos que acompañó al recordado ídolo durante sus giras y presentaciones históricas.

Samartin, galardonado con los premios ACE y Hugo como revelación por su labor en la comedia musical Por amor a Sandro, ostenta una extensa trayectoria con este homenaje en salas de renombre internacional como el Teatro Gran Rex, el Luna Park, el Teatro Caupolicán de Chile y el Teatro Melico Salazar de Costa Rica.

Puesta en escena, venta de entradas y promociones

El show despliega un diseño de vestuario, arreglos musicales originales y despliegue escénico orientado a recrear con fidelidad las presentaciones en vivo del Gitano. Durante la velada sonarán composiciones fundamentales de la balada y el rock en español que marcaron a distintas generaciones.

Respecto a la venta de localidades para el evento en el Teatro Vera, los tickets se pueden adquirir en la boletería del teatro (San Juan 637), de lunes a sábados en el horario de 9 a 13 y de 17 a 21, o mediante la plataforma virtual Weepas.

Asimismo, los clientes del Banco de Corrientes cuentan con un beneficio exclusivo de financiación en hasta 3 cuotas sin interés y un 20% de descuento en la compra de las ubicaciones.