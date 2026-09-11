El secretario de Cultura de la Nación visitó por primera vez Corrientes y ratificó el apoyo a la Fiesta del Chamamé

En el marco de su primera visita oficial a Corrientes, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, cumplió una amplia agenda de trabajo institucional junto a la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez.

El funcionario nacional recorrió espacios clave del patrimonio local y ratificó el respaldo financiero y artístico de la administración central para la próxima Fiesta Nacional del Chamamé.

La comitiva oficial, integrada también por el director del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), Fabricio Escobar Galarza, supervisó los avances en la refuncionalización edilicia del edificio ubicado sobre la capital provincial, destacando su perfil como polo cultural para las artes visuales regionales.

Posteriormente, junto a la directora artística Lucía Toledo, Leonardo Cifelli conoció los detalles técnicos de la reciente remodelación del Teatro Vera, principal sala de las artes escénicas en la jurisdicción.

Lanzamiento en Buenos Aires y elencos nacionales en el Cocomarola

Durante la reunión de trabajo, las autoridades confirmaron el acompañamiento nacional para la organización de la máxima festividad folclórica de la región. En ese sentido, Leonardo Cifelli anunció que la Secretaría de Cultura de la Nación participará del lanzamiento oficial del evento que se realizará próximamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, se garantizó la inclusión de cuerpos artísticos y elencos estables dependientes de la Nación dentro de la grilla de espectáculos que engalanará el escenario Osvaldo Sosa Cordero en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

"El Gobierno nacional acompañará la celebración y estaremos presentes en enero para compartir la fiesta cultural más importante de Corrientes", ratificó el funcionario nacional.