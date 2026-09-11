Carnavales Correntinos 2027: confirmaron las fechas y construirán un multiespacio en el Nolo Alías

En un acto encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés en el Auditorio Julián Zini, el Gobierno provincial presentó de manera oficial el lanzamiento del Destino Corrientes bajo el lema "El paraíso en la tierra".

Durante la jornada se anunció la modernización del portal de turismo oficial y la incorporación de un asistente virtual de inteligencia artificial, al tiempo que se confirmaron las fechas para la edición 2027 de los Carnavales Correntinos.

La renovación del sitio web busca optimizar la promoción de la oferta provincial con información sobre alojamientos, gastronomía y circuitos recreativos desarrollados junto a municipios locales.

Como complemento, el asistente de IA brindará atención turística personalizada las 24 horas a través de la línea telefónica habilitada.

Fechas del Carnaval 2027, obras en el corsódromo y turismo de reuniones

Respecto a la fiesta de la Capital Nacional del Carnaval, Esteban Centeno, titular de la empresa organizadora De la Estrella, confirmó que la edición 2027 se desarrollará del 30 de enero al 27 de febrero en el corsódromo Nolo Alías. La venta anticipada de entradas se iniciará entre octubre y noviembre de este año.

Asimismo, la empresa confirmó un proyecto de infraestructura dentro del predio:

Construcción de un multiespacio bajo techo con capacidad para 12.000 personas.

La instalación estará modularizada para albergar recitales, eventos deportivos y recepciones durante el segundo semestre de 2027.

Se estima una generación de empleo directo de hasta 750 puestos de trabajo durante la temporada de corsos.

Finalmente, el encuentro incluyó un conversatorio a cargo de representantes de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), enfocado en la elaboración del Plan Estratégico de Turismo de Reuniones para fortalecer el segmento de congresos y convenciones en Corrientes.