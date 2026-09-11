Corrientes inauguró un espacio que fusiona arquitectura patrimonial y diseño vanguardista

La primera edición de la muestra "Herencia Viva" abrió sus puertas este jueves en una casona histórica del casco céntrico. La propuesta reúne a arquitectos, diseñadores y empresas locales para poner en valor el patrimonio arquitectónico correntino.

El vicegobernador Pedro Braillard Poccard acompañó la presentación oficial de la iniciativa cultural que se desarrollará hasta el 20 de septiembre. Durante el acto, destacó el compromiso gubernamental de respaldar a los emprendedores que deciden invertir en la provincia.

Intervención en el casco histórico

La muestra ocupa una antigua propiedad ubicada sobre la calle San Juan, cuyas instalaciones datan del siglo XVIII. Un total de 17 profesionales rediseñaron los diferentes ambientes combinando la estructura original con tendencias modernas.

Las arquitectas organizadoras, Verónica Milano y Lucía Rugnon, explicaron que el proyecto busca darles un nuevo uso a los edificios antiguos. La propuesta integra además un patio gastronómico, charlas temáticas y presentaciones musicales para todo el público.

Visitas y acceso

El predio permanecerá abierto desde las 14 hasta las 22, extendiendo su horario durante los fines de semana. La entrada es libre y gratuita previa inscripción digital mediante un código QR disponible en las redes sociales de los organizadores.



