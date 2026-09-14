El Taragüí Rock se realizará el 3 y 4 de octubre en Corrientes

El Instituto de Cultura de Corrientes confirmó oficialmente las fechas de realización para una nueva entrega del Taragüí Rock. El evento representativo de la música joven de la provincia se desarrollará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en las instalaciones del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

A través de las plataformas digitales oficiales del festival, la producción anticipó el avance del armado del espectáculo al señalar que "la grilla se viene muy pronto y explota todo", generando expectativa entre el público de la región.

Presupuesto y espacio para la escena local

Respecto a la logística y la contratación de bandas, la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, hizo referencia al esquema de producción de esta edición y remarcó el criterio de optimización de recursos.

"Estamos ajustando presupuesto como siempre, tratando de gastar lo menos posible y por supuesto que será también un espacio para nuestros artistas correntinos", había expresado la funcionaria durante una entrevista a principio de mes.

De esta manera, ratificó que el escenario del Taragüí Rock mantendrá el espacio para la participación de los proyectos musicales de la provincia junto a las figuras de la escena nacional.