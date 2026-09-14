La Unne realiza una nueva edición del Festival Barrial Cultural

La Secretaría General de Extensión Universitaria de la Unne, a través del CCU, llevará a cabo la edición de septiembre del Festival Barrial Cultural este sábado 19 desde las 14.

El encuentro se desarrollará en el Centro Estación Cultural del barrio Ongay y ofrecerá una feria de emprendedores locales, talleres de expresión artística, rincones de lectura, música en vivo y radio abierta para los vecinos de la zona.

Evento de articulación territorial

El festival consolida la presencia del Centro Cultural Universitario en sectores periféricos.

La jornada cultural se desplegará el sábado 19 de septiembre desde las 14 y tendrá lugar en el Centro Estación Cultural (CEC), ubicado en Ex Vías General Urquiza 3345, en el barrio Ongay.

El CEC funciona como un espacio coordinado entre la Unne, el Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes y Sedronar, con presencia continua en el barrio desde hace 12 años.

Actividades, talleres y participación comunitaria

La programación busca repetir y ampliar las dinámicas participativas para las infancias y familias.

Los asistentes prodrán encontrar stands con productores del barrio Ongay y servicios comunitarios gratuitos a cargo de instituciones invitadas.

Además, habrá rincones de lectura, talleres de dibujo, expresión corporal y armado de barriletes caseros para chicos.

Por otro lado, se realizarán transmisiones en vivo coordinadas por los talleres de narrativas sonoras del CCU, acompañadas por clases grupales de danza y presentaciones musicales en directo.