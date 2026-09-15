Ensayista correntino ganó el primer premio de literatura en Chaco

El escritor, poeta y psicólogo correntino Marcelo Alejandro González, que firma como Marcelo González Del Río, obtuvo el primer premio en novela del Concurso Provincial de Literatura “José Chudnovsky” 2026, organizada por el Instituto de Cultura del Chaco (ICCH).



Su obra La novela del Ganso fue elegida por el jurado como ganadora de la presente edición del concurso; González recibirá el premio en la Feria Iberoamericana del Libro (FIL), que se realizará en la ciudad Capital chaqueña, Resistencia, del 1 al 11 de octubre, en el Domo del Centenario.

Autor





El poeta que firma Marcelo González Del Río, en homaneja a su madre. Con residencia en Resistencia, Chaco, es reconocido poeta, ensayista, gestor cultural, psicólogo y docente universitario.



Su trayectoria lo consolida como una de las voces más dinámicas y comprometidas de la literatura del Nordeste argentino. Nació en 1969, en General Alvear, Provincia de Corrientes, y se encuentra radicado desde hace años en Resistencia, Chaco.





Su obra literaria, con una fuerte impronta lírica y filosófica, cuenta con las siguientes publicaciones destacadas: Escribir por si acaso (2015) – Publicado en España por Editorial Chiado. Escritor de poesía (2016) – Publicado por Editorial Contexto. Escritor y tiempo (2017) – Editado por Moglia Ediciones. Texto-Grafías (2018) – Edición bilingüe en castellano y portugués, publicada por Moglia Ediciones. Almacén de poesía (2019) – Publicado por Jarrilla Editorial. Las 5 mentiras del pájaro (2021) – Publicado por la editorial especializada Ediciones en Danza. Poemas de invierno – Poemario que cuenta con adaptaciones musicales locales. Heredero del fuego (2024) – Libro publicado por Ediciones Ruinas Circulares. Entre otros títulos del autor.



Ha sido galardonado, entre otras distinciones, con el Primer Premio de Poesía de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Premio Bienal para las Letras (2016). Y acaba de sumar un hito clave a su trayectoria al consagrarse ganador del Primer Premio en Novela en el destacado Concurso Provincial "José Chudnovsky" 2026 con su obra "La novela del Ganso".



Su estilo se distingue por una lírica de profunda sensibilidad filosófica y psicológica, donde los elementos del paisaje litoraleño se entrelazan con dilemas universales mediante un lenguaje preciso, íntimo y depurado.



La crítica literaria Gisela Colombo (La Pampa) señaló en el suplemento cultural Caldenia que la obra de Marcelo González Del Río "tiene la particularidad de reunir múltiples haces de la existencia en un discurso que legitima desde lo más sutil e inaprehensible hasta lo más instintivo".

Jurado

El jurado estuvo conformado por las escritoras Marina Coronel y Gregoria Leiva y el escritor Mario Doldán. En su dictamen, esta junta expresó: “Las obras seleccionadas se destacaron por la originalidad de sus propuestas y el trabajo cuidado sobre la forma que le dieron solidez a cada una de las historias.



El jurado valoró especialmente la creatividad, el manejo de la voz, la construcción de atmósferas y personajes, el uso del humor y de recursos lúdicos o experimentales, así como estructuras capaces de organizar el relato y sostener el interés de la lectura.



Asimismo, se ponderó la capacidad de abordar problemáticas contemporáneas desde miradas singulares y, en algunos casos, desde un fuerte anclaje territorial, integrando paisaje, identidad y referencias culturales de la región sin que funcionen como mero decorado”.



